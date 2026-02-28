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OLED 8 seriesدقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED ذكي

55OLED873/56

دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED

تلفزيون OLED حجم 55 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية.

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مع Ambilight‏ من 3 جوانب

دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED

  • 139 سم (55 بوصة)

  • 4K Ultra HD، تلفزيون OLED

  • رباعي النواة

  • DVB-T/T2

Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

أعلى مستوى من التباين والألوان والحدة بفضل HDR Perfect

أعلى مستوى من التباين والألوان والحدة بفضل HDR Perfect

توفر High Dynamic Range Perfect تجربة حسية لالتقاط المحتوى الأصلي بالقدر نفسه من الغنى والحيوية. استمتع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين مثالي وألوان زاهية تمامًا كما أراد المخرج.

Smart TV: اكتشف عالمًا جديدًا بالكامل

اكتشف تجربة أكثر ذكاء تتجاوز حدود التلفزيون التقليدي. قم باستئجار الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الألعاب وبثها من متاجر الفيديو عبر الإنترنت. شاهد ما فاتك من البرامج على قنواتك المفضّلة واستمتع بمجموعة متزايدة من التطبيقات عبر الإنترنت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).

  3. تجدر الإشارة إلى أن وظيفة HDR في التلفزيون لديك مدعومة حاليًا عبر البث وUSB فقط.

  4. لا تتوفر برامج أفلام Netflix إلا عبر جهاز فك تشفير لمزوّد المحتوى لديك (وليست متوفرة على التلفزيون). لذا يرجى الاتصال بمزوّد المحتوى الخاص بك للاشتراك بـ Netflix.