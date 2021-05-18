المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • رسم على جانب الوصلة
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • رسم على جانب الوصلة
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

6700 seriesدقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

65PUT6703/56

2

| (2) الآراء

رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

استرخِ واستمتع بجودة 4K UHD الغنية على Smart TV السهل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضّل لديك على الفور بفضل SAPHI. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض كل المحتوى بطريقة سلسة وحادة بفضل Pixel Precise Ultra HD، أما Ambilight فيربط كل تلك الميزات ببعضها.

عرض جميع المزايا

مع Ambilight من 3 جوانب ونظام Saphi

رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED‏، Smart TV

  • 164 سم (65 بوصة)

  • 4K Ultra HD، ‏LED TV

  • رباعي النواة

  • DVB-T/T2

دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

دقة 4K Ultra HD. صور فائقة الوضوح وكأنك في قلب الحدث.

مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

إطار رفيع جدًا مع حافة وحامل بلون الألومنيوم.

يبرز التصميم الأوروبي الحديث في الحاملَين المعدنيَين العائمَين من الألومنيوم مع تشطيبات باللون الفضي الداكن تتماشى مع الحافة الرفيعة جدًا.

Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

Ambilight. ارتقِ بالمشاعر إلى خارج حدود الشاشة.

مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

2.0

من 5

2

الآراء

5
4
2

18/05/2021

United Arab Emirates

United Arab Emirates

هذا المنتج رائع جداً

اعجبني لانه فيه يوتيوب و نتفلكس ولم يعجبني لانه لايوجد فيه شاهد وارشو تنزيل فيه شاهد

الحسنات

يوجد لديه كل شيء

سلبيات

لا يوجد فيه شاهد

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6700 series 65PUT6703 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

تاريخ الاستخدام 2019-05-18

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6700 series 65PUT6703 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

تاريخ الاستخدام 2019-05-18

03/04/2025

United Arab Emirates

United Arab Emirates

لماذا لا أستطيع تحميل تطبيق شاهد نت؟؟؟ هل هناك أمل في تحميل القناة؟ ارجو المساعدة

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6700 series 65PUT6703 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

تاريخ الاستخدام 2023-04-03

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 6700 series 65PUT6703 دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV

تاريخ الاستخدام 2023-04-03

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.

  3. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  4. يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.