إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

تلتقط تقنية VitaShield الرذاذات والجزيئات التي يكون حجمها أصغر من أصغر فيروس كورونا معروف (6). لا شيء يمرّ عبر VitaShield تقريبًا - فهي تقوم بإلغاء تفعيل الفيروسات واحتباسها في الداخل. تم اختبارها بشكلٍ منفصل من قبل Airmid health-group للتأكد من قدرتها على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبارها أيضًا للتأكد من فعاليتها ضد فيروس كورونا (7).