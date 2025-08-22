جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا. لتنقية الهواء بدون صوت تقريبًا.
استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل مع جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا. يزيل 99,97% من مسببات الحساسية والملوثات في دقائق، مع استهلاك طاقة قليل وصوت منخفض. ويندمج بسلاسة، بفضل التصميم الأنيق وأزرار التحكم الذكية، مع منزلك وأسلوب حياتك.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
PureProtect Quiet من السلسلة 2200 جهاز تنقية هواء ذكي
جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا. لتنقية الهواء بدون صوت تقريبًا.
بإمكانه التقاط مسببات الحساسية والملوثات بفعالية.
ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
معدل تسليم هواء نظيف (CADR) 420 مترًا مكعبًا/الساعة
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
تنظيف شامل للغرف حتى 109 أمتار مربعة
مع التنقية القوية التي تبلغ 420 مترًا مكعبًا/الساعة (معدل تسليم هواء نظيف) (1)، يمكنه تنقية المساحات لغاية 109 أمتار مربعة ويمكنه تنظيف غرفة بمساحة 20 مترًا مربعًا في أقل من 7 دقائق (2).
جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا، مصمم للحصول على مستوى ضوضاء قليل
استمتع بجهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا مع تقنية SilentWings. يضمن تصميم شفرة المروحة لدينا، المستوحى من الطيران الصامت للبوم، تنقية هادئة تصل إلى 13 ديسيبل (A).
يلتقط فلتر HEPA الثلاثي المراحل 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا
تنقية ثلاثية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، وفلتر الكربون النشط، تلتقط 99,97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0,003 ميكرون (4) – أصغر من أصغر فيروس معروف!
فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات
تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لغاية 3 سنوات (5)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.
استمتع بغرفة هادئة ونظيفة للأطفال مع ضوء ليلي
اختر جدول روتين وقت نوم الأطفال لتنقية الهواء بدقة قبل خلود طفلك للنوم. بعد ذلك، يتغيّر وضع الجهاز إلى وضع النوم الهادئ، فيما يبقى الضوء الليلي الخافت مضاءً، ليشعر الصغار بالأمان في الظلام، ويشعر الآباء بالاطمئنان طوال الليل.
يلتقط 99,99% من مسببات الحساسية من الغبار أو غبار الطلع أو الحيوانات الأليفة
حماية طوال اليوم لمرضى الحساسية. يزيل 99,99% من عث الغبار وغبار الطلع ومسببات الحساسية من الحيوانات الأليفة أو جراثيم العفن (6)، وهي محفزات معروفة لأعراض الحساسية أو حمى القش (7). معتمد من المركز الأوروبي لأبحاث الحساسية (ECARF) كصديق للحساسية.
يقلل الفيروسات والبكتيريا بشكل فعال من الهواء
يُزيل 99,9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء. وتم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة فيروس الإنفلونزا H1N1 (8)، والبكتيريا العنقودية (9).
يلتقط الروائح والملوثات الغازية
تلتقط طبقة الكربون النشط الروائح وتزيل أكثر من 95% من الملوثات الغازية التي تؤثر في جودة الهواء الداخلي (10): مثل ثنائي أكسيد النيتروجين الناتج عن التلوث الذي تسببه الصناعة وحركة السيارات أو التولوين أو المركبات العضوية المتطايرة (VOC) من الدهانات المنزلية، والمنظفات، والأثاث. آمن وفعال: لا يُصدر أيونات أو مواد كيميائية أو أوزون.
استهلاك طاقة أقل من استهلاك مصباح كهربائي تقليدي
استمتع بهواء أنظف مع الحفاظ على فاتورة الطاقة منخفضة. فعند القوة القصوى، لا يستخدم جهاز تنقية الهواء إلا 28 واط فقط، وهو أقل من استهلاك المصباح الكهربائي التقليدي.
يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك
تمسح تقنية Aerasene الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الملوثات وتعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي على شاشة المنتج أو في التطبيق. وفي الوضع التلقائي، يختار الجهاز الذكي السرعة المناسبة للاستجابة لكل حالة.
تحكم في جهاز التنقية الخاص بك من أي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+
أقرِن جهاز تنقية الهواء بتطبيق Air+ لمراقبة جودة الهواء الداخلي والخارجي والتحكم عن بُعد والأوامر الصوتية عبر Google وAlexa. في التطبيق، حدد وضع Auto+ لتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع روتينك بالإضافة إلى الحد من الضوضاء وتوفير الطاقة.
نَم واستيقظ على هواء نقي نظيف
اختر Fresh Wake-up لزيادة سرعة التنقية تدريجيًا قبل وقت الاستيقاظ المحدد. في الليل، تُنظِّف خاصية Fresh Bedtime غرفتك تمامًا قبل خلودك للنوم، وتستقبلك بضوء ليلي دافئ ومريح.
(1) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2022
(2) تم الحساب وفقًا للمعيار NRCC-54013
(5) ضغط الصوت، IEC 60704، على بُعد 1,5 مترًا.
(4) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية
(5) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام
(6) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار باستخدام عث الغبار المنزلي وغبار طلع الباتولا ومسببات الحساسية من القطط وفقًا للمعيار SOP 350.003 من معهد OFI النمساوي.
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008، من تأليف جاي بوسكيت وما يقرب من 50 خبيرًا آخر، مجلة Allergy لعام 2008: 63 (الملحق 86): 8-160
(8) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل مختبر خارجي بفيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار بحجم 30 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة ساعة
(9) تم الاختبار وفقًا للمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا المكورة العنقودية، في غرفة بحجم 30 مترًا مكعبًا، لمدة ساعة واحدة، في وضع السرعة القصوى، من قِبل مختبر طرف ثالث
(10) اختبار مختبر خارجي وفقًا للمعيار GB/T 18801-2022 باستخدام المركبات العضوية المتطايرة (TVOC) والتولوين وثنائي أكسيد النيتروجين: في غرفة بمساحة 30 مترًا مربعًا وباستخدام وضع السرعة القصوى لمدة ساعة واحدة.