هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق
يقضي جهاز تنقية الهواء من Philips على الملوّثات ومسببات الحساسية الخفية التي قد تتسلل إلى منزلك، للحرص على أن الهواء الداخلي نظيفًا بلمسة زر وعلى إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات من الهواء*. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق
يقضي جهاز تنقية الهواء من Philips على الملوّثات ومسببات الحساسية الخفية التي قد تتسلل إلى منزلك، للحرص على أن الهواء الداخلي نظيفًا بلمسة زر وعلى إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات من الهواء*. إكتشف كلّ المميزات
هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق
يقضي جهاز تنقية الهواء من Philips على الملوّثات ومسببات الحساسية الخفية التي قد تتسلل إلى منزلك، للحرص على أن الهواء الداخلي نظيفًا بلمسة زر وعلى إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات من الهواء*. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق
يقضي جهاز تنقية الهواء من Philips على الملوّثات ومسببات الحساسية الخفية التي قد تتسلل إلى منزلك، للحرص على أن الهواء الداخلي نظيفًا بلمسة زر وعلى إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات من الهواء*. إكتشف كلّ المميزات
تستشعر تقنية الاستشعار الذكي التهديدات الثلاثة الأساسية الناجمة عن الهواء الداخلي: الجسيمات والغازات الضارة ومسببات الحساسية الداخلية في الوقت الحقيقي وتزيلها تلقائيًا. يمكنك التبديل بسهولة بين 4 أوضاع؛ التلقائي والنوم والوضع اللطيف والسرعة القصوى.
اعرف جودة الهواء في منزلك بسهولة بفضل نظام الترميز بالألوان البسيط المعروض في الجهة العلوية من جهاز تنقية الهواء.
يلتقط الفلتر الأولي الغبار والشعر، ثم يليه فلتر الكربون النشط الذي يزيل الغازات الضارة والروائح الكريهة. أخيرًا، يلتقط فلتر NanoProtect HEPA الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون.
اطّلع على كمية الملوّثات التي تتم تنقيتها ومدة الاستهلاك المتبقية للفلتر، لصيانة بدون مجهود.
يعزز أداء التنقية العالي الأداء تسليم الهواء النظيف بمعدل (CADR) 330 م3/الساعة. استمتع بهواء نظيف في غرفة بحجم 20 م2 في غضون 9 دقائق فقط* بفضل نظام توزيع الهواء الثلاثي الأبعاد الجديد الذي نقدّمه.
تحكّم بجهاز تنقية الهواء وتحقق من جودة الهواء في منزلك في أي وقت ومن أي مكان بفضل تطبيق Clean Home+. وهو يتوافق مع ميزة Amazon Alexa، لتتمكّن من التحكّم بجهاز تنقية الهواء باستخدام صوتك فقط!
تتكيّف الإضاءة تلقائيًا مع البيئة في غرفتك، لتزويدك بكل الفوائد من دون أي إزعاج.
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.
يتماشى التصميم الرفيع والبسيط مع أي تصميم داخلي بسلاسة.
إذا كنت ترغب في بعض الهدوء والوقت المفيد في غرفة النوم، لاسيّما أثناء النهار، يُعتبر الوضع اللطيف خيارك الأفضل. اشعر بنسيم طبيعي ينفح أثناء قراءة كتاب أو النوم إلى جانب طفلك أو حتى التأمل. اعرف أنك تتنشق هواء صحيًا بلمحة سريعة.
Performance
الميزات
التصميم واللون الخارجي
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
بيانات لوجيستية
استبدال
بلد المنشأ
الاستدامة
الخدمة
FY3430/30
FY2180/30