AC2939/90
تنقية الهواء في أقل من 8 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الغبار أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 380 م³/الساعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر تطبيق Air+ تجربة ذكية تضمن لك تنفس هواء نظيف وصحي. يتتبع التطبيق كل الملوثات الداخلية والخارجية ويعدل أداء أجهزتك تلقائيًا، بحيث لا تضطر إلى ذلك بنفسك. يسمح لك تطبيق Air+ بالتحكم بالأجهزة سواء أكنت في المنزل أم خارجه. تحكم في الهواء داخل المنزل بواسطة صوتك باستخدام Amazon Alexa أو Google Home (8)
يقوم تدفق الهواء القوي بنطاق 360 درجة بتوزيع الهواء النظيف على كل ركن من أركان الغرفة في معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) بمعدل 380 م3/الساعة، مما يؤدي إلى تنقية الغرف بعناية وحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى. وتتم تنقية غرفة بمساحة 20 م2 في غضون 6 دقائق فقط. (1)
التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (3). وتم اختبار فعاليته ضد فيروس كورونا (5).
تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
يتم ضبط ضوء الشاشة تلقائيًا وفقًا للبيئة الموجودة في غرفتك، ما يوفر لك كل الفوائد من دون أي إزعاج.
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز باستخدام طاقة قصوى تبلغ 46 واط، أي ما يعادل الطاقة التي يستخدمها مصباح قياسي.
يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.
تعني فترة استخدام الفلتر الطويلة توفير الطاقة على المدى الطويل. وتساعدك فلاتر NanoProtect HEPA من Philips على توفير المال على المدى الطويل مقارنةً بأجهزة تنقية الهواء الرائدة الأخرى (12). تحقق من مؤشر فترة استخدام الفلتر في شاشة العرض الرقمية لجهاز تنقية الهواء لمعرفة الوقت المناسب لاستبدال الفلتر.
تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99.97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (4). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى (12). معتمد من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
توفر لك التقنية التكيفية الذاتية الجديدة المشغلة بواسطة الذكاء الاصطناعي تجربة أكثر ذكاء (10). فهي تفكر وتتعلم وتتكيف ذاتيًا مع احتياجاتك حتى لا تضطر إلى التصرف بنفسك. ولا تتفاعل مع أجهزة الاستشعار فحسب بل أيضًا مع حجم الغرفة والبيانات الخارجية والأنماط السلوكية. وتوفر التقنية تلقائيًا هواء نظيفًا وصحيًا ويبقي مستوى الضوضاء واستهلاك الطاقة عند أدنى حد. يمكنك كذلك الاختيار من بين 4 مستويات سرعة: وضع النوم والسرعة 1 و2 والسرعة القصوى للتحكم الكامل في تدفق الهواء ومستوى الصوت.
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.
موفرة للطاقة
الصيانة
إمكانية الاتصال
الوزن والأبعاد
الأداء
مدى الاستفادة
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