بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الغبار أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 380 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
2000i Series جهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم
تنقية الهواء في أقل من 8 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الغبار أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 380 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
تنقية الهواء في أقل من 8 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الغبار أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 380 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
2000i Series جهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم
تنقية الهواء في أقل من 8 دقائق (1)
بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الغبار أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 380 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات
إزالة 99,9% من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات (3، 4، 7)
تنقية الغرف بحجم يصل إلى 98 م²
معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 380 م³/الساعة
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
اتصال بتطبيق CleanHome+
أداء عالٍ يناسب الغرف بحجم يصل إلى 98 م²
إن تدفق الهواء من 360 درجة يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 98 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 380 م³/الساعة (2)، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في 6 دقائق فقط. (1)
يلتقط فلتر HEPA 99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
بفضل التنقية الثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (4)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والغازات وغيرها من الملوثات (7). منتج حائز شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.
إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء
التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (3). وتم اختبار فعاليته ضد فيروس كورونا (5).
مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية
تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).
تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.
إضاءة محيطة تلقائية
يتكيّف ضوء الشاشة تلقائيًا مع البيئة في غرفتك، لتزويدك بكل الفوائد من دون أي إزعاج.
استهلاك طاقة منخفض
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 46 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.
عرض جودة الهواء
يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.
التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق
تمكّن من مراقبة جودة الهواء والتحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق Clean Home+. احصل على تنبيهات عندما تصبح جودة الهواء غير سليمة.
الوضع التلقائي و3 مستويات سرعة يدوية
شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من بين 3 مستويات سرعة: وضع النوم والسرعة1 والسرعة2 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.
مؤشر الفلتر الذكي
يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.
(1)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة محتسب عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 380 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
(2)تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015. بالاستناد إلى تحسينات في طريقة الاختبار ومراقبة جودة الإنتاج، قمنا بترقية قيم معدل تسليم الهواء النظيف لمنتجاتنا. إذا قمت بشراء منتج لا يحتوي على هذه المعلومات المحدّثة على علبته بعد، فكن متأكدًا أن المنتج يعمل وفقًا لأعلى المعايير المذكورة عبر الإنترنت.
(3)تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd. في حجرة اختبار بمساحة 28,5 م³ وملوثة بفيروس الإنفلونزا من نوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء. لا يقدّم جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية)
(4)وفق الهواء الذي يمر عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1.
(5)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
(6)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
(7)تم الاختبار على وسط الفلتر لمعرفة الفعالية عبر تمريرة واحدة بتدفق هواء بمعدل 5,33 سم/الثانية، من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار JISB 9908-2011
(8) يستند توفر خدمات Alexa وGoogle Home إلى موقعك
(9)متوسط الضغط الصوتي المحتسب على مسافة 1,5 أمتار من الجهاز، بالاستناد إلى قياسات وفقًا للمعيار IEC 60704. يعتمد مستوى الضغط الصوتي على بنية الغرفة والديكور وموضع الجهاز ومكان المستمع.