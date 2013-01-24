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راديو محمول

AE1530/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • حجم مناسب للجيب تمامًا حجم مناسب للجيب تمامًا حجم مناسب للجيب تمامًا
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    راديو محمول

    AE1530/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    حجم مناسب للجيب تمامًا

    يمكنك الاستمتاع بصوت مرتفع عالي الجودة أينما كنت مع جهاز راديو MW/FM الأنيق والمناسب تمامًا للجيب من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    راديو محمول

    حجم مناسب للجيب تمامًا

    يمكنك الاستمتاع بصوت مرتفع عالي الجودة أينما كنت مع جهاز راديو MW/FM الأنيق والمناسب تمامًا للجيب من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    حجم مناسب للجيب تمامًا

    يمكنك الاستمتاع بصوت مرتفع عالي الجودة أينما كنت مع جهاز راديو MW/FM الأنيق والمناسب تمامًا للجيب من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    راديو محمول

    حجم مناسب للجيب تمامًا

    يمكنك الاستمتاع بصوت مرتفع عالي الجودة أينما كنت مع جهاز راديو MW/FM الأنيق والمناسب تمامًا للجيب من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      حجم مناسب للجيب تمامًا

      • FM/MW، توليف تناظري
      • سماعة مضمنة
      • مقبس سماعة الرأس
      • تعمل بالبطارية
      موالف FM أو MW للاستمتاع بالراديو

      موالف FM أو MW للاستمتاع بالراديو

      موالف استيريو FM/MW (AM)

      سماعة مضمنة للاستمتاع بصوت راديو مرتفع وجيد

      سماعة مضمنة للاستمتاع بصوت راديو مرتفع وجيد

      توفر السماعة جودة صوت جيدة لمزيد من الاستمتاع.

      وصلة سماعة رأس استيريو لاستمتاع أفضل بموسيقى ذات طابع شخصي

      صِل سماعات الرأس بجهاز Philips هذا لتحصل، في الوقت الذي تريده، على تجربة استماع تتميز بطابع شخصي أكبر. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت رائع من دون إزعاج الآخرين عبر توصيل سماعات الرأس بهذا الجهاز.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        أحادي
        التحكم في شدة الصوت
        دوار (تماثلي)
        قوة الإخراج
        جذر متوسط المربعات بقدرة 100 مللي واط

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاقات جهاز الموالفة
        • FM
        • MW

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الصوت أو الفيديو
        سماعة رأس (مقاس 3.5 ملم)

      • الأبعاد

        وزن المنتج
        0.08  كلغ
        عمق الوحدة الرئيسية
        19  ملليمترًا
        ارتفاع الوحدة الرئيسية
        117  ملليمترًا
        عرض الوحدة الرئيسية
        56  ملليمترًا

      • الطاقة

        نوع البطارية
        حجم AAA ‏(LR3)
        فولتية البطارية
        1.5  فولت
        عدد البطاريات
        2

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