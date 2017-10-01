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سماعة محمولة لاسلكية

AT10/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بالموسيقى أينما ذهبت استمتع بالموسيقى أينما ذهبت استمتع بالموسيقى أينما ذهبت
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    سماعة محمولة لاسلكية

    AT10/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

    استمع إلى الموسيقى من مكبر الصوت المحمول الصغير والمتكامل من Philips. اختر مصدر الموسيقى الذي تريده بكل بساطة، أكان تشغيل الموسيقى لاسلكيًا عبر Bluetooth أم راديو FM أم إدخال الصوت أم USB أم بطاقة SD! تمكّنك البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن من تشغيل الموسيقى في أي مكان إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة محمولة لاسلكية

    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

    استمع إلى الموسيقى من مكبر الصوت المحمول الصغير والمتكامل من Philips. اختر مصدر الموسيقى الذي تريده بكل بساطة، أكان تشغيل الموسيقى لاسلكيًا عبر Bluetooth أم راديو FM أم إدخال الصوت أم USB أم بطاقة SD! تمكّنك البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن من تشغيل الموسيقى في أي مكان إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

    استمع إلى الموسيقى من مكبر الصوت المحمول الصغير والمتكامل من Philips. اختر مصدر الموسيقى الذي تريده بكل بساطة، أكان تشغيل الموسيقى لاسلكيًا عبر Bluetooth أم راديو FM أم إدخال الصوت أم USB أم بطاقة SD! تمكّنك البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن من تشغيل الموسيقى في أي مكان إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة محمولة لاسلكية

    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

    استمع إلى الموسيقى من مكبر الصوت المحمول الصغير والمتكامل من Philips. اختر مصدر الموسيقى الذي تريده بكل بساطة، أكان تشغيل الموسيقى لاسلكيًا عبر Bluetooth أم راديو FM أم إدخال الصوت أم USB أم بطاقة SD! تمكّنك البطارية المضمّنة والقابلة لإعادة الشحن من تشغيل الموسيقى في أي مكان إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بالموسيقى أينما ذهبت

      • Bluetooth®‎
      • USB Direct
      • SD
      • موالف FM رقمي
      دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

      دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

      يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

      منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

      منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

      أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.

      بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

      بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

      قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.

      لغاية 20 ساعة من تشغيل الموسيقى

      لغاية 20 ساعة من تشغيل الموسيقى

      تدوم طاقة هذا المشغّل طويلاً حتى 20 ساعة من التشغيل المتواصل للموسيقى أو الاستماع إلى راديو FM، وكل ذلك بعد عملية شحن واحد.

      فتحة USB Direct وبطاقة SD لتشغيل موسيقى MP3

      فتحة USB Direct وبطاقة SD لتشغيل موسيقى MP3

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad mini
        • iPad بشاشة Retina
        • iPad الجديد
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        iPod touch
        الجيل الثالث أو ما يليه
        الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android
        مع الإصدار 2.1 من Android و2.1 من Bluetooth أو إصدار أحدث
        أجهزة الموسيقى الأخرى
        باستخدام الإصدار 2.1 من Bluetooth أو إصدار أحدث
        جهاز آخر ممكّن لاستخدام تقنية Bluetooth
        نعم
        تعمل مع
        إصدار Bluetooth 4.0 أو إصدارات أقدم

      • تشغيل الصوت

        تنسيق الصوت المعتمد
        MP3
        تشغيل الوسائط
        • ذاكرة USB محمول
        • بطاقة SD
        وضع التشغيل
        • المسار التالي والسابق
        • التقديم السريع والإرجاع السريع
        • التشغيل والإيقاف المؤقت

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاقات جهاز الموالفة
        FM
        توليف رقمي تلقائي
        نعم
        نوع الهوائي
        أجزاء متداخلة

      • الصوت

        نظام الصوت
        استيريو
        الحد الأقصى لقوة الإخراج (جذر متوسط المربعات)
        3 واط

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        نطاق Bluetooth
        نطاق الرؤية، 10 أمتار أو 30 قدماً
        منفذ إدخال الصوت (3.5 ملم)
        نعم

      • الراحة

        نوع شاشة العرض
        شاشة عرض LED

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم مضمّنة
        وقت تشغيل الموسيقى
        20  س

      • الملحقات

        كبل USB
        للشحن

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