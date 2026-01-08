BAR300/60
تحب الإسبريسو الحقيقي. وتكره المتاعب؟
أضف حبوب القهوة المفضلة لديك، حرك المقبـض، واستمتع بإسبريسو رائع. تقوم Baristina تلقائيًا بطحن الحبوب للحصول على نكهة طازجة للغاية. وتضغطها بشكل مثالي في حامل الفلتر. وتحضرها بضغط احترافي. إنها بهذه البساطةإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمنحك حبوب القهوة المطحونة طازجاً أروع نكهة ورائحة للقهوة. عندما تطحن الحبوب قبل التحضير مباشرة، يتحول فنجانك اليومي إلى تجربة استثنائية. هذا هو الفرق بين مجرد شرب قهوة، وبين الاستمتاع بقهوة رائعة حقاً.
ما عليك سوى تحريك المقبـض. تقوم Baristina تلقائيًا بطحن القهوة وكبسها وتحضيرها. لا حاجة لأي مهارات باريستا. كل شيء يتم الاهتمام به، لذا يمكنك ببساطة الاسترخاء والاستمتاع بالإسبريسو أو اللونجو.
أزل حامل الفلتر. اشطفه. هذا كل شيء. تجعل Baristina التنظيف سريعًا وبديهيًا. لا خطوات معقدة - فهي مـصممة للبساطة وسهولة الاستخدام.
لا تخمين، لا تعديل، لا هدر للقهوة. تقوم Baristina بطحن القهوة إلى الحجم المثالي، وتضغط وتوزّع الجرعة بدقة – كل ما يجعل الإسبريسو الحقيقي بطعمه الأصلي. إنها بالفعل باريستا صغيرة في منزلك.
تطلق مضخة الضغط بقوة 16 بار النكهة الكاملة من حبوب القهوة للإسبريسو، مما يخلق كريما غنية وكريمية ونكهة متوازنة نحبها جميعًا.
سواء كنت ترغب في إسبريسو قوي أو لونجو ناعم. اختر ما تفضله، واجعله أكثر قوة إذا أردت، واستمتع بقهوتك اللذيـذة المصممة حسب ذوقك. الخيار دائمًا لك!
تناسب Baristina أي سطح مطبخ بسلاسة دون التضحية بالأداء. لا تدع حجمها يخدعك. إنها مدمجة، لكنها قوية بما يكفي لتقديم قهوة غنية بأسلوب الباريستا في المنزل. مساحة المطبخ لم تعد مشكلة!
البن الطازج يعني مذاقاً أفضل. كما يعني أيضاً نفايات أقل - لا مزيد من البلاستيك أو الألومنيوم. ما عليك سوى إخراج قرص القهوة من حامل الفلتر. تتحول حبوب البن مباشرة إلى مسحوق، مثالي للاستخدام كسماد.
تم تصميم Baristina مع مراعاة الاستدامة. فهي موفرة للطاقة*، ومصنوعة من 50% من البلاستيك المعاد تدويره**، وتأتي في علبة خالية من البلاستيك بنسبة 100%.
يمكنك الاستمتاع بإسبريسو حقيقي، يتم تحضيره ببساطة وهدوء.
يمكنك اختيار حبوب البن المفضلة لديك. تستطيع Baristina التعرف على أنواع مختلفة من الحبوب وتنتج دائماً قهوة لذيـذة. فهي تستخرج دائماً أفضل ما في الحبوب. الخيار دائماً لك.
بلد المنشأ
موفرة للطاقة
المواصفات التقنية
إعدادات القهوة
المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.