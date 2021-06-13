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  • نتائج رائعة ، قيمة رائعة نتائج رائعة ، قيمة رائعة نتائج رائعة ، قيمة رائعة

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    BRI923/60

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    نتائج رائعة ، قيمة رائعة

    تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

    إكتشف كلّ المميزات

    Lumea Advanced جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

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    نتائج رائعة ، قيمة رائعة

    استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 12 شهرًا*

    • للجسم والوجه
    • مع مستشعر لون البشرة
    • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
    • مع أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم
    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.

    نتائج سريعة مع علاجات كل أسبوعين فقط

    نتائج سريعة مع علاجات كل أسبوعين فقط

    ابدئي بالمرحلة الأولية التي تتكون من 4 علاجات كل أسبوعين فقط، أي نصف عدد العلاجات مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى. ثم قومي بإجراء تعديلات شهرية للحفاظ على النتائج.

    Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

    Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

    اختاري من بين 5 إعدادات للقوة لتجربة مريحة. يمنعك مستشعر لون البشرة من علاج مناطق البشرة التي تعتبر داكنة جدًا ليتم علاجها بتقنية IPL.

    مناسبة لمجموعة كبيرة من ألوان البشرة والشعر

    مناسبة لمجموعة كبيرة من ألوان البشرة والشعر

    تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من البني الفاتح إلى المتوسط (I-IV).

    مزوّد بأداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم

    مزوّد بأداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم

    أكملي روتينك للعناية بجمالك: إن أداة التشذيب الصغيرة Satin على شكل قلم هي أداة تجميل غير ملحوظة في أثناء التنقل لإزالة حتى أرفع شعيرات الوجه بسرعة وسهولة.

    كبل طويل جدًا لمرونة إضافية أثناء جلسات العلاج

    استخدام مريح بفضل الكبل الطويل جدًا لإمكانية وصول سهلة ومناورة محسّنة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق الجسم
      • حجم النافذة: 4,0 سم2
      • علاج للجسم: الساقان والذراعان والمعدة ومنطقة الأبطَين
      ملحق الوجه
      • حجم النافذة: 2 سم2، فلتر إضافي
      • علاج للوجه: الشفة العليا والذقن وخط الفك

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      تجنب الوميض غير المقصود

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام السريع
      وضع الضغط والوميض
      لعلاج المناطق الصغيرة
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي

    • قلم التشذيب

      الملحقات
      • مشط للحاجبين
      • فرشاة التنظيف
      سهولة الاستخدام
      مقبض صغير
      الطاقة
      بطارية من نوع AAA

    • الطاقة

      استخدام سلكي
      نعم

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      تصميم يدوم طويلاً، 250000 ومضة، ما يعادل 20 سنة من عمر المصباح**
      الفولتية
      100-240 فولت

    • الملحقات

      ملحق مخصص للجسم (4 سم2)
      للاستخدام أسفل خط الرقبة
      ملحق مخصص للوجه (2 سم2)
      للاستخدام أسفل العينين
      ملحق مخصص لمنطقة البيكيني (2 سم2)
      Special treatment bikini hair

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتَين وسنة إضافية عند تسجيل المنتج في غضون 90 يومًا

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغيرة
      محول
      24 فولت / 1500 مللي أمبير
      الملحق
      قطعة قماش للتنظيف

    • وقت الاستخدام

      البيكيني
      4 دقائق
      الجزء السفلي من الساق
      15 دقيقة
      تحت الإبطين
      2,5 دقائق
      خط البيكيني
      4 دقائق
      مناطق الوجه
      دقيقتان

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز Series 7000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
    • أداة تشذيب صغيرة Satin على شكل قلم (HP6388)
    • ملحق الجسم
    • ملحق الوجه
    • تطبيق Lumea IPL
    • حقيبة صغيرة
    Badge-D2C

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    الجوائز

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    • نتيجة متوسطة لانخفاض نمو الشعر بنسبة 71% على الساقَين، بعد علاج كامل (12 جلسة)، دراسة موضوعية تم إجراؤها على 48 امرأة في هولندا والنمسا
    • * تم القياس على الساقَين، استفادَت 67% من بين 45 امرأة، بنسبة 85% أو أكثر.
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