بشرة خالية من الشعر لمدة 3 أشهر على الأقل*

تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد نبضات الضوء الخفيفة، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات