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  • مصممة لك مع SenseIQ مصممة لك مع SenseIQ مصممة لك مع SenseIQ

    Lumea IPL 8000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

    BRI940/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    مصممة لك مع SenseIQ

    استمتعي بجلسة علاج سريعة ومخصصة مع سلسلة Lumea IPL 8000. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية وتطبيق Lumea IPL للحصول على بشرة ناعمة تدوم طويلاً.

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    Lumea IPL 8000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL مع SenseIQ

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    مصممة لك مع SenseIQ

    استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 18 أشهر*

    • مستشعر SmartSkin
    • ملحق ذكي واحد: للجسم
    • تطبيق Lumea IPL
    • استخدام سلكي
    علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

    علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

    كل أسبوعين للبدء - يشكل ذلك نصف عدد العلاجات مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى. تليها علاجات المتابعة مرة واحدة في الشهر. وانتهينا. يستغرق علاج كلا الساقين 8.5 دقائق.

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    يتميز جهاز Lumea 8000 Series بخمسة إعدادات إضاءة قابلة للتعديل بسهولة. يقرأ مستشعر SmartSkin لون بشرتك ويساعدك في العثور على الإعداد الأكثر راحة لك. ملحقات ذكية تتكيف مع العلاج لكل منطقة من الجسم.

    كبل طويل جدًا لمرونة إضافية أثناء جلسات العلاج

    كبل طويل جدًا لمرونة إضافية أثناء جلسات العلاج

    استخدام مريح بفضل الكبل الطويل جدًا لإمكانية وصول سهلة ومناورة محسّنة.

    حل للجسم مع ملحق ذكي واحد

    حل للجسم مع ملحق ذكي واحد

    يأتي الملحق المصمم خصيصًا مع تصميم منحني ملامسة البشرة بشكلٍ مثالي عند علاج مناطق كبيرة مثل الساقَين. يتم تشغيل برنامج مخصص عندما يكون الملحق متصلاً.

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من الفاتح إلى البني الداكن (I-V).

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق لعلاج الجسم
      • الشكل: متقوّس إلى الخارج
      • حجم النافذة: 4,1 سم²
      • علاج مخصص للجسم: الساقان والذراعان والمعدة

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود
      مستشعر لون البشرة
      لاكتشاف لون البشرة
      مستشعر SmartSkin
      الإعداد الصحيح عند الطلب

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام السريع
      وضع الضغط والوميض
      لعلاج المناطق الصغيرة
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      100 إلى 240  فولت
      مصباح الأداء العالي
      تصميم يدوم طويلاً، 450000 ومضة، ما يعادل 39 سنة من عمر المصباح**

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتَين وسنة إضافية عند تسجيل المنتج في غضون 90 يومًا

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة تجميل صغيرة
      محول
      19,5 فولت / 4000 مللي أمبير

    • وقت الاستخدام

      تحت الإبطين
      2,5 دقائق
      خط البيكيني
      دقيقتان
      أسفل الساقَين
      8,5 دقائق

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • حقيبة صغيرة
    • قطعة قماش للتنظيف
    • ملحق ذكي للجسم
    • جهاز Series 8000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
    • وحدة الطاقة
    Badge-D2C

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    الجوائز

    الآراء

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    • بعد 3 جلسات. انخفاض في نمو الشعر بعد 18 شهرًا: 86% في أسفل الساقين، و70% في منطقة البكيني، و67% في منطقة الإبطين.
    • * عند اتباع جدول جلسات العلاج. محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا يتجاوز عمر المصباح ضمان Philips العالمي لمدة سنتَين.
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