CX1040/01
مـصمم للهدوء. مصنوع للقوة.
استمتع بتبريد قوي وهادئ مع 3 سرعات ودوران سلس لراحة مخصصة. صُنعت مروحة الطاولة هذه بمواد عالية الجودة وتصميم أنيق وعصري، مما يوفر متانة دائمة وأداء أنيق - مثالية لأي مساحة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بقدرة تبريد تصل إلى 3100 م³/ساعة و6 شفرات، توفر هذه المروحة حركة هواء قوية تقضي على الهواء الراكد، وتملأ مساحتك بهواء منعش لراحة طوال اليوم.
تعمل بمستوى صوت هادئ 39 ديسيبل (1) - يشبه مكتبة هادئة - توفر هذه المروحة تبريداً قوياً مع الحفاظ على بيئة هادئة ومريحة، مثالية للنوم أو العمل أو القراءة.
استمتع بتدفق هواء منعش يمتد حتى 30 متراً، مما يضمن نسيماً لطيفاً في جميع أنحاء الغرفة. سواء كنت قريباً أو بعيداً، استمتع بتبريد ثابت أينما كنت.
خصص راحتك مع 3 إعدادات سرعة قابلة للتعديل - تتراوح من نسيم لطيف إلى تدفق هواء قوي. اضبط التبريد بسهولة ليناسب احتياجاتك بمجرد تدوير المقبـض.
استمتع بتوزيع هواء مثالي بفضل الدوران التلقائي بزاوية 80° ورأس يميل تلقائيًا بزاوية 30°، ما يوفّر نسيمًا منعشًا يصل إلى كل أرجاء الغرفة ويضمن تغطية هوائية واسعة ومتوازنة.
بخبرة تزيد عن 80 عاماً في مجال العناية بالهواء، تجري Philips أكثر من 110 اختبار جودة صارم لضمان المتانة والأداء العالي، موسماً بعد موسم - كل ذلك مدعوم بضمان لمدة عامين لراحة بالك.
توفر القاعدة الكبيرة للغاية مزيدًا من الثبات، ما يقلل من التذبذب حتى عند السرعات العالية لتجربة تبريد أكثر أمانًا وثقة.
تصميم أنيق ومتين يكمل أي ديكور داخلي - مصنوع ليدوم ومـصمم لينتمي، بقطر رأس 45 سم.
تعمل هذه المروحة بقدرة 45 واط فقط، وتستهلك طاقة أقل بـ 55 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي - مما يساعدك على البقاء في جو بارد مع تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف بشكل كبير.
التجميع في خطوات قليلة فقط مع التصميم البسيط. تنظيف سهل - ما عليك سوى مسح السطح بقطعة قماش مبللة للحفاظ على الأداء الأمثل.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
بلد المنشأ
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