استمتع بالراحة دون الحاجة للنهوض

اضبط راحتك من أي مكان باستخدام جهاز التحكم عن بُعد سهل الاستخدام. اختر بين ثلاث سرعات للمروحة، أو وضعين خاصين، أو إعداد المؤقت - كل ذلك دون الحاجة للنهوض.