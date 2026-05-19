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  • مـصممة للهدوء. مصنوعة للقوة. مـصممة للهدوء. مصنوعة للقوة. مـصممة للهدوء. مصنوعة للقوة.

    مروحة Philips الجدارية من السلسلة 1000 المراوح الجدارية

    CX1050/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مـصممة للهدوء. مصنوعة للقوة.

    استمتع بتبريد قوي وهادئ مع 3 سرعات ووضعين ودوران سلس ومؤقت وجهاز تحكم عن بُعد لتوفير راحة مثالية. تم تصميم هذه المروحة الجدارية بمواد عالية الجودة وتصميم أنيق، مما يوفر متانة طويلة الأمد وأداءً مميزًا.

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    مروحة Philips الجدارية من السلسلة 1000 المراوح الجدارية

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    مراجعة كل المراوح

    مـصممة للهدوء. مصنوعة للقوة.

    تبريد قوي وتشغيل هادئ لراحة حقيقية.

    • تدفق هواء قوي يصل إلى 3100 م³/ساعة
    • تبريد هادئ عند 44 ديسيبل (1)
    • 3 سرعات لراحة شخصية
    • وضعان ومؤقت لمزيد من الراحة
    • قطر الرأس 45 سم
    تدفق هواء قوي لراحة فورية

    تدفق هواء قوي لراحة فورية

    بفضل قدرة التبريد التي تصل إلى 3100 م³/ساعة و6 شفرات، توفر هذه المروحة حركة هواء قوية تقضي على الهواء الراكد، وتملأ مساحتك بالهواء المنعش لراحة تدوم طوال اليوم.

    تبريد هادئ لراحة بلا إزعاج

    تبريد هادئ لراحة بلا إزعاج

    تعمل بمستوى صوت هادئ يبلغ 44 ديسيبل (1) - يشبه مكتباً هادئاً - توفر هذه المروحة تبريداً قوياً مع الحفاظ على بيئة هادئة ومريحة.

    نسيم بعيد المدى لتبريد أقصى

    نسيم بعيد المدى لتبريد أقصى

    استمتع بتدفق هواء منعش يمتد حتى 30 متراً، مما يضمن نسيماً لطيفاً في جميع أنحاء الغرفة. سواء كنت قريباً أو بعيداً، استمتع بتبريد ثابت أينما كنت.

    إعدادات سرعة قابلة للتعديل لتبريد شخصي

    إعدادات سرعة قابلة للتعديل لتبريد شخصي

    خصص راحتك مع 3 إعدادات سرعة قابلة للتعديل، ووضع نوم مخصص ووضع النسيم الطبيعي. اضبط التبريد بسهولة ليناسب احتياجاتك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.

    استمتع بالراحة دون الحاجة للنهوض

    استمتع بالراحة دون الحاجة للنهوض

    اضبط راحتك من أي مكان باستخدام جهاز التحكم عن بُعد سهل الاستخدام. اختر بين ثلاث سرعات للمروحة، أو وضعين خاصين، أو إعداد المؤقت - كل ذلك دون الحاجة للنهوض.

    مؤقت مدمج لراحة البال

    مؤقت مدمج لراحة البال

    اضبطها واتركها مع المؤقت المدمج. استمتع براحة البال مع العلم أن مروحتك ستنطفئ تلقائياً - مما يساعدك على توفير الطاقة والراحة طوال الليل.

    استمتع بالانتعاش ليلاً مع وضع النوم

    استمتع بالانتعاش ليلاً مع وضع النوم

    استمتع بنوم هادئ ومنعش مع وضع النوم. يعمل هذا الإعداد الموفّر للطاقة على خفض سرعة المروحة تدريجيًا على مدار 30 دقيقة لمساعدتك على النوم، بينما تنطفئ الشاشة تلقائيًا لتقليل الضوء والمشتتات.

    اشعر بالهواء الطلق في منزلك

    اشعر بالهواء الطلق في منزلك

    يوفّر وضع النسيم الطبيعي تدفق هواء منعش من خلال تغيير سرعة المروحة وشدتها تلقائيًا - محاكيًا الإحساس بالرياح الخارجية الحقيقية. إنها تجربة تبريد طبيعية مريحة يمكنك الاستمتاع بها على مدار العام.

    دوران وإمالة تلقائيان للوصول إلى كل ركن

    دوران وإمالة تلقائيان للوصول إلى كل ركن

    استمتع بتوزيع هواء مثالي بفضل الدوران التلقائي بزاوية 80° ورأس يميل تلقائيًا بزاوية 30°، ما يوفّر نسيمًا منعشًا يصل إلى كل أرجاء الغرفة ويضمن تغطية هوائية واسعة ومتوازنة.

    صُممت لتدوم طويلاً - تم اختبارها بدقة للتأكد من جودتها

    صُممت لتدوم طويلاً - تم اختبارها بدقة للتأكد من جودتها

    بفضل خبرة تزيد عن 80 عامًا في مجال العناية بالهواء، تُجري Philips أكثر من 110 اختبار جودة صارم لضمان المتانة والأداء العالي، موسمًا بعد موسم - وكل ذلك مدعوم بضمان لمدة عامين لراحة بالك.

    تبريد موفر للطاقة للاستخدام اليومي

    تبريد موفر للطاقة للاستخدام اليومي

    بتشغيل يستهلك 47 واط فقط، تستهلك هذه المروحة طاقة أقل بـ 53 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي - مما يساعدك على البقاء منتعشًا مع تقليل استهلاك الطاقة والتكاليف بشكل كبير.

    سهولة التركيب والتنظيف

    سهولة التركيب والتنظيف

    يمكن تجميعه في خطوات قليلة بفضل التصميم البديهي. التنظيف سهل للغاية - ما عليك سوى مسح السطح بقطعة قماش جافة للحفاظ على الأداء الأمثل.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      اللون
      أسود
      اللون الثانوي
      رمادي
      المادة الأساسية
      معدنية
      المادة الثانوية
      بلاستيك

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      47 واط
      مستوى الصوت الأدنى
      44 ديسيبل
      مستوى الصوت الأقصى
      50 ديسيبل (A)

    • الأداء

      تدفق هواء المروحة
      3100 م³/ساعة

    • مدى الاستفادة

      مؤقت
      نعم (من 1 إلى 12 ساعة)
      طول سلك الطاقة
      1.8 م
      التأرجح
      80 درجة
      إمالة عمودية
      30 درجة
      واجهة
      رقمية
      تحكم عن بُعد
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      قطر رأس المروحة
      45 سم
      طول المنتج
      45 سم
      عرض المنتج
      40,0 سم
      ارتفاع المنتج
      49,0 سم
      وزن المنتج
      3,7 كجم
      طول الحزمة
      51,0 سم
      عرض الحزمة
      40,0 سم
      ارتفاع الحزمة
      52,0 سم
      وزن الحزمة
      5,2 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      0,5 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • (1) مستوى الصوت عند أقل سرعة.
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