اتصال في الوقت الحقيقي في أي مكان

عندما يرنّ زائر جرس الباب، سيتم إرسال رسالة إلى تطبيق الهاتف المحمول على الفور. ويمكنك بدء تشغيل الصوت الثنائي الاتجاهات عن طريق النقر فوق مربع الرسالة للاتصال بالتطبيق. عندما يرنّ جرس الباب، سيقوم القفل عبر الفيديو بتسجيل الفيديو تلقائيًا لكي لا تفوّت أي معلومات عن زائرك، حتى وإن لم تكن في المنزل.