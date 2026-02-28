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DDL111BAGCW/00
الحياة الجميلة تبدأ من
يحتوي قفل الباب الذكي Alpha-VP-5HWS من Philips على منظار باب وجرس وقفل للباب، ويأتي مزوّدًا بكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 2 ميغابكسل ويدعم الاتصال بشبكة Wi-Fi، للسماح لك برؤية مدخل الباب عبر التطبيق وتزويدك بحارس أمني.
اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
شاشة IPS حجم 4 بوصات
عرض في الوقت الحقيقي مع اتصال Wi-Fi
قفل تلقائي
يعرض Alpha-VP-5HWS من Philips الفيديو في الوقت الحقيقي عبر اتصال Wi-Fi. بعد الاتصال بتطبيق EasyKey App من Philips، يمكنك عرض سجل الوصول إلى القفل وإرسال رموز PIN عن بُعد بشكل مؤقت وعرض ما يحصل عند الباب في الوقت الحقيقي عن طريق النقر فوق زر الفيديو.
عندما يرنّ زائر جرس الباب، سيتم إرسال رسالة إلى تطبيق الهاتف المحمول على الفور. ويمكنك بدء تشغيل الصوت الثنائي الاتجاهات عن طريق النقر فوق مربع الرسالة للاتصال بالتطبيق. عندما يرنّ جرس الباب، سيقوم القفل عبر الفيديو بتسجيل الفيديو تلقائيًا لكي لا تفوّت أي معلومات عن زائرك، حتى وإن لم تكن في المنزل.
تتوفّر شاشة IPS حجم 4 بوصات على اللوحة الداخلية. ويمكنك النقر فوق زر الشاشة لرؤية الزوار وعرض ما يحصل عند مدخل الباب. تتيح لك إعادة النقر فوق الزر إيقاف تشغيل الشاشة، وهذه ميزة ملائمة للكبار في السن والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط السطوع ومهلات وضع سكون الشاشة عبر تطبيق الهاتف المحمول.
المراجعات
3 أمتار: تبلغ المسافة القصوى لاكتشاف الحركة باستخدام المجس البيروكهربائي 3 أمتار، ويمكن ضبطها عند متر واحد أو مترين أو 3 أمتار باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.
نطاقات أخرى: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
قد تختلف لوحة المفاتيح الرقمية الموضحة في صور المنتج عن شاشة العرض الفعلي. يُرجى الرجوع إلى مظهر لوحة المفاتيح الرقمية في أثناء الاستخدام الفعلي.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، قد تختلف المدة الفعلية بناءً على مدى تكرار الاستخدام.