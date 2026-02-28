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7000 seriesقفل العتلة

DDL173LCGBB/97

أداء ثابت

بفضل مستشعر بصمة الإصبع المضمن في المقبض، يمكن فتح القفل بسهولة بقبضة واحدة. تعمل وظيفتَي التحقق المزدوج ورمز PIN المخفي في المستشعر على تحسين أمان الدخول إلى المنزل. تتوفّر 4 طرق ذكية لفتح القفل وميزة القفل التلقائي لتسهيل حياتك.

عرض جميع المزايا

مع ميزة فتح القفل السريع بواسطة بصمة الإصبع

أداء ثابت

  • استخدام عتلة المقبض

  • نظام تنشيط مزوّد بمستشعر لمس

  • وظيفة القفل التلقائي

بقبضة واحدة

بقبضة واحدة

إن مستشعر بصمة الإصبع مضمّن في عتلة المقبض لتكون بصمة إصبعك على المستشعر بشكل طبيعي عندما تمسك بالمقبض. عند المصادقة الناجحة، يمكنك الضغط على المقبض وفتح قفل الباب بسرعة.

حماية أمان المنزل في كل الأوقات

حماية أمان المنزل في كل الأوقات

يتميّز جهاز 7300 من Philips بوظيفة تنبيه شاملة، فهو يحسّن مستوى مكافحة السرقة في منزلك ويحمي عائلتك في الوقت الحقيقي ويذكّرك بحالة قفل الباب.

الأمان مضمون

الأمان مضمون

مع أي مجموعتَين من بصمة الإصبع ورمز PIN والتحقق من بطاقة المفتاح في وضع التحقق المزدوج، يمكنك فتح قفل الباب، ما يوفّر حماية مزدوجة للأمان المنزلي.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. قد تختلف لوحة المفاتيح الرقمية الموضحة في صور المنتج عن شاشة العرض الفعلي. يُرجى الرجوع إلى مظهر لوحة المفاتيح الرقمية في أثناء الاستخدام الفعلي.

  2. 10 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، قد تختلف المدة الفعلية بناءً على مدى تكرار الاستخدام.

  3. النطاق الآخر: إذا كان سُمك الباب خارج النطاقات المذكورة أعلاه، فيُرجى الرجوع إلى مراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعنيين غير المتصلين بالإنترنت.