إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول
تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول
تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول
تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول
تتميّز المكواة البخارية من السلسة 6000 من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجاعيد بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز قاعدة المكواة من السيراميك بمقاومة الخدوش وبانزلاق سهل في الوقت نفسه.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
عملية كيّ مريحة مع إعادة تعبئة بوتيرة أقل. يسمح خزان المياه حجم XL وبسعة 550 مل بالكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة