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  • 5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    Series 3200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP3246/70

    5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*

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    Series 3200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

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    5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*

    • 5 مشروبات
    • LatteGo
    • فضي
    • شاشة لمس
    استمتع بخمسة أنواع من القهوة في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

    استمتع بخمسة أنواع من القهوة في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

    استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبريسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

    يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.

    يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

    يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

    يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% تضمن طحن ما لا يقل عن 20,000 كوب.

    يتميّز LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين

    يتميّز LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين

    يتألف نظام الحليب الذي نقدّمه من قطعتَين، وهو خالٍ من الأنابيب ولا يحتوي على قطع خفية، كما يمكن تنظيفه بأقل من 15 ثانية تحت مياه الحنفية* أو في الجلاية.

    لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب***، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

    حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

    يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

    للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

    كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير؛ مخمّر بشكل طازج في المنزل.

    كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير؛ مخمّر بشكل طازج في المنزل.

    استمتع باحتساء كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير، حتى مع بدائل الحليب النباتية المفضّلة لديك. بفضل تقنية الإزباد الإعصارية، تحوّل LatteGo أنواعًا مختلفة من بدائل الحليب النباتية مع الكمية المناسبة من الدهون والبروتين إلى طبقة كثيفة من الرغوة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      مصدر القهوة
      حبوب القهوة الطازجة
      مشاركة المستخدم
      كبسة زر
      نوع المنتج
      آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل
      المشروبات
      الإسبريسو، القهوة، الإسبريسو لونجو، القهوة المثلجة، المياه الساخنة
      المشروبات المبرمجة سابقًا
      4
      عدد الحصص
      2
      ضغط
      15 بار
      مطحنة مدمجة
      نعم
      إعدادات المطحنة
      12
      سعة حاوية الحبوب
      275 جم
      رغوة الحليب
      نعم
      ذوبان الحليب
      LatteGo
      حاوية الحليب
      0,26 لتر
      سعة خزان المياه
      1,8 لتر
      ملفات التعريف
      لا
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      التقنية
      LatteGo
      واجهة
      شاشة لمس سهلة الاستخدام
      الكفالة
      2 عاماً
      إمكانية الاتصال
      لا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      تصنيف كفاءة الطاقة
      الفئة A
      الطاقة
      1500 واط
      الفولتية
      230 فولت
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى

    • ميزة السلامة

      مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      شهادة السلامة
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      371 مم
      عرض المنتج
      246 مم
      ارتفاع المنتج
      433 مم
      وزن المنتج
      8 كجم
      طول الحزمة
      491,5 مم
      عرض الحزمة
      287,5 مم
      ارتفاع الحزمة
      487 مم
      وزن الحزمة
      10-12,3 كجم

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 5
      غطاء تخزين LatteGo
      الملحقات المتعلقة 1
      ملعقة قياس*
      الملحقات المتعلقة 2
      شريط اختبار عسر الماء*
      الملحقات المتعلقة 3
      فلتر AquaClean*
      الملحقات ذات الصلة 4
      أنبوب الشحم*
      الملحقات ذات الصلة 5
      أنبوب مع مادة تشحيم*

    • متانة

      دليل المستخدم
      > 75% من الورق المعاد تدويره
      التغليف
      > 95% من المواد المعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      رومانيا

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      0.2 واط
      استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
      غير متوفر
      استهلاك الطاقة المتصل بالشبكة في وضع الاستعداد
      غير متوفر
      لفترة قبل الانتقال التلقائي إلى وضع الاستعداد
      30 دقيقة
      معيار القياس
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • بالاستناد إلى اختبار المستهلك في ألمانيا، مقارنة بآلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل (2018) التي تعمل بلمسة واحدة (لتحضير القهوة والحليب)
    • *بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية
    • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
    • *غير مشمولة في محتويات العبوة
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