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  • حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive* حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive* حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*

    مجموعة بديلة

    FC8010/02

    حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*

    تتوافق حزمة استبدال فلاتر Allergy H13 مع مجموعة أجهزة PowerPro Compact وPowerPro Active وPowerPro City من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمحرك. يوصى باستبدال الفلاتر مرة كل سنة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة بديلة

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    حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*

    فلاتر أصلية بديلة من Philips

    • فلتر عادم واحد
    • فلتر محرك واحد قابل للغسل
    • فلتر اسفنجي واحد من طبقتين وقابل للغسل
    فلتر مدخل قابل للغسل للمحرك

    فلتر مدخل قابل للغسل للمحرك

    تتضمن الحزمة فلتر محرك واحد قابل للغسل، ما يضمن مستويات تنقية عالية ويمنع جسيمات الغبار من الوصول إلى المحرك وإتلافه. يمكن غسل الفلتر ويوصى باستبداله مرة كل سنة.

    فلتر اسفنجي مؤلف من طبقتين وقابل للغسل

    فلتر اسفنجي مؤلف من طبقتين وقابل للغسل

    تحتوي الحزمة على فلتر واحد لمدخل المحرك (اسفنجي مؤلف من طبقتين) لتوفير حماية إضافية للمحرك، ويجب وضعه بالقرب من فلتر المحرك القابل للغسل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل الفلتر ويوصى باستبداله مرة كل سنة.

    فلتر للعادم لتنقية ممتازة

    فلتر للعادم لتنقية ممتازة

    تحتوي الحزمة على فلتر واحد للعادم. يلتقط الفلتر حتى أصغر جسيمات الغبار قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      مجموعة الفلتر البديل
      متوافق مع
      • المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Compact من السلسلة 300 - FC9328،‏ FC9329‏، FC9330،‏ FC9331،‏ FC9333،‏ FC9334،‏ FC9349‏، FC9350،‏ FC9351،‏ FC9352،‏ FC9353
      • PowerPro Active من السلسلة 5000 - FC9550‏، FC9552،‏ FC9553،‏ FC9555،‏ FC9556،‏ FC9557‏، FC9570،‏ FC9571،‏ FC9573،‏ FC9588

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      فلتر محرك واحد قابل للغسل
      الملحقات المرفقة 2
      حشوة رغوية من طبقتين وقابلة للغسل
      الملحقات المرفقة 3
      فلتر HEPA لمخرج الهواء

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • متوافقة مع مجموعات منتجات Philips التالية: PowerPro Compact/‏ PowerPro City‏: FC9328 ‏- FC9334 وFC9349 ‏- FC9353 وFC9515 وFC9516 PowerPro Active‏: FC9549 ‏- FC9553 وFC9555 وFC9556 وFC9569 ‏- FC9571 وFC9573 وFC9576 وFC9588
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