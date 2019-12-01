فلتر للعادم لتنقية ممتازة

تحتوي الحزمة على فلتر واحد للعادم. يلتقط الفلتر حتى أصغر جسيمات الغبار قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.