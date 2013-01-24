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مجموعة بديلة

FC8010/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive* حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive* حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*
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    مجموعة بديلة

    FC8010/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*

    تتوافق حزمة استبدال فلاتر Allergy H13 مع مجموعة أجهزة PowerPro Compact وPowerPro Active وPowerPro City من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمحرك. يوصى باستبدال الفلاتر مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة بديلة

    حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*

    تتوافق حزمة استبدال فلاتر Allergy H13 مع مجموعة أجهزة PowerPro Compact وPowerPro Active وPowerPro City من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمحرك. يوصى باستبدال الفلاتر مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

    حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*

    تتوافق حزمة استبدال فلاتر Allergy H13 مع مجموعة أجهزة PowerPro Compact وPowerPro Active وPowerPro City من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمحرك. يوصى باستبدال الفلاتر مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

    مجموعة بديلة

    حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*

    تتوافق حزمة استبدال فلاتر Allergy H13 مع مجموعة أجهزة PowerPro Compact وPowerPro Active وPowerPro City من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمحرك. يوصى باستبدال الفلاتر مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

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      حزمة الفلاتر لأجهزة PowerPro Compact وActive*

      فلاتر أصلية بديلة من Philips

      • فلتر عادم واحد
      • فلتر محرك واحد قابل للغسل
      • فلتر اسفنجي واحد من طبقتين وقابل للغسل
      فلتر مدخل قابل للغسل للمحرك

      فلتر مدخل قابل للغسل للمحرك

      تتضمن الحزمة فلتر محرك واحد قابل للغسل، ما يضمن مستويات تنقية عالية ويمنع جسيمات الغبار من الوصول إلى المحرك وإتلافه. يمكن غسل الفلتر ويوصى باستبداله مرة كل سنة.

      فلتر اسفنجي مؤلف من طبقتين وقابل للغسل

      فلتر اسفنجي مؤلف من طبقتين وقابل للغسل

      تحتوي الحزمة على فلتر واحد لمدخل المحرك (اسفنجي مؤلف من طبقتين) لتوفير حماية إضافية للمحرك، ويجب وضعه بالقرب من فلتر المحرك القابل للغسل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل الفلتر ويوصى باستبداله مرة كل سنة.

      فلتر للعادم لتنقية ممتازة

      فلتر للعادم لتنقية ممتازة

      تحتوي الحزمة على فلتر واحد للعادم. يلتقط الفلتر حتى أصغر جسيمات الغبار قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.

      المواصفات التقنية

      • تحتوي على

        مرشح لمخرج الهواء
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        فلتر اسفنجي مؤلف من طبقتين وقابل للغسل
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        فلتر مدخل قابل للغسل للمحرك
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      • ملائمة ل

        PowerPro Active
        • FC9549 ‏- FC9553
        • FC9555
        • FC9556
        • FC9573
        • FC9576
        • FC9588
        PowerPro Compact/‏PowerPro City
        • FC9328 ‏- FC9334
        • FC9349 ‏- FC9353
        • FC9515
        • FC9516

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