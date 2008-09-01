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  • كيس s-bag® Anti-Odour كيس s-bag® Anti-Odour كيس s-bag® Anti-Odour

    s-bag أكياس المكنسة الكهربائية

    FC8023/04

    كيس s-bag® Anti-Odour

    إن s-bag®‎ هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®‎. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    s-bag أكياس المكنسة الكهربائية

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    كيس s-bag® Anti-Odour

    يمتص الرائحة ومثالي لأصحاب الحيوانات الأليفة

    • 4 أكياس غبار
    • معيار واحد لكل المنتجات
    • يمتص الرائحة
    • مثالي لأصحاب الحيوانات الأليفة
    معيار عالمي لاختيار سهل

    معيار عالمي لاختيار سهل

    يمكن استخدام كيس s-bag®‎ الأصلي لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). وفّر عناء البحث المتسمر عن كيس للغبار، وابحث عن شعار s-bag®‎ فقط.

    يمتص الروائح الكريهة ويزيلها

    يمتص الروائح الكريهة ويزيلها

    على عكس أكياس المكانس الكهربائية العادية، يستخدم كيس s-bag® Anti-Odour مادة اصطناعية صلبة مطلية بشمع يمتص الرائحة لحصر الروائح الكريهة ومنع تسربها من المكنسة الكهربائية. ويعدّ هذا الكيس مثاليًا لأصحاب الحيوانات الأليفة.

    ينقّي 99% من جزئيات الغبار

    ينقّي 99% من جزئيات الغبار

    تنقّي المواد الاصطناعية التي يتألف منها كيس المكنسة الكهربائية هذا ما يصل إلى 99% من الغبار والجزئيات. وهو ينقي الهواء بفعالية أكبر مقارنة بالكيس الورقي العادي ويساعدك في التخلص من الجزئيات المنقولة بالهواء مثل المواد المسببة للحساسية.

    مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

    مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

    تم تصنيع كيس s-bag® Anti-Odour في السويد باستخدام مواد اصطناعية صلبة جدًا.

    نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

    نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

    يسمح نظام الإقفال الحائز على براءة اختراع والخاص بكيس الغبار s-bag®‎ من Philips بالتخلص السهل والنظيف من الغبار، من دون تتطاير الأوساخ المحبوسة في الداخل.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات الملحق

      عدد أكياس الغبار
      4

    • ملائمة ل

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Performer
      • FC8680 - FC8682
      • FC9150 - FC9179
      السلسلة 5000، PerformerActive
      • FC8563
      • FC8574 - FC8579
      • FC8584 - FC8589
      السلسلة 3000، Performer Compact
      • FC8366 - FC8367
      • FC8370 - FC8379
      • FC8383 - FC8389
      Performer Expert
      FC8720 - FC8728
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921 - FC8925
      • FC8941 - FC8957
      السلسلة 2000، PowerGo
      • FC8240 - FC8246
      • FC8293 - FC8296
      • FC8250
      • FC8253
      • FC8289
      PowerLife
      • FC8320 - FC8329
      • FC8450 - FC8459
      السلسلة 7000، Performer Silent
      • FC8741
      • FC8743
      • FC8745
      • FC8779‏ - FC8786
      HomeRun
      • XU3100
      • XU3110
    Badge-D2C

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