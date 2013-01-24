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s-bag

أكياس المكنسة الكهربائية

FC8023/04
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التصنيف الإجمالي / 5
  • كيس s-bag® Anti-Odour كيس s-bag® Anti-Odour كيس s-bag® Anti-Odour
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    s-bag أكياس المكنسة الكهربائية

    FC8023/04
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    كيس s-bag® Anti-Odour

    إن s-bag®‎ هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®‎. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    s-bag أكياس المكنسة الكهربائية

    كيس s-bag® Anti-Odour

    إن s-bag®‎ هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®‎. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك. إكتشف كلّ المميزات

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      كيس s-bag® Anti-Odour

      يمتص الرائحة ومثالي لأصحاب الحيوانات الأليفة

      • 4 أكياس غبار
      • معيار واحد لكل المنتجات
      • يمتص الرائحة
      • مثالي لأصحاب الحيوانات الأليفة
      معيار عالمي لاختيار سهل

      معيار عالمي لاختيار سهل

      يمكن استخدام كيس s-bag®‎ الأصلي لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). وفّر عناء البحث المتسمر عن كيس للغبار، وابحث عن شعار s-bag®‎ فقط.

      يمتص الروائح الكريهة ويزيلها

      يمتص الروائح الكريهة ويزيلها

      على عكس أكياس المكانس الكهربائية العادية، يستخدم كيس s-bag® Anti-Odour مادة اصطناعية صلبة مطلية بشمع يمتص الرائحة لحصر الروائح الكريهة ومنع تسربها من المكنسة الكهربائية. ويعدّ هذا الكيس مثاليًا لأصحاب الحيوانات الأليفة.

      ينقّي 99% من جزئيات الغبار

      ينقّي 99% من جزئيات الغبار

      تنقّي المواد الاصطناعية التي يتألف منها كيس المكنسة الكهربائية هذا ما يصل إلى 99% من الغبار والجزئيات. وهو ينقي الهواء بفعالية أكبر مقارنة بالكيس الورقي العادي ويساعدك في التخلص من الجزئيات المنقولة بالهواء مثل المواد المسببة للحساسية.

      مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

      مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

      تم تصنيع كيس s-bag® Anti-Odour في السويد باستخدام مواد اصطناعية صلبة جدًا.

      نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

      نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

      يسمح نظام الإقفال الحائز على براءة اختراع والخاص بكيس الغبار s-bag®‎ من Philips بالتخلص السهل والنظيف من الغبار، من دون تتطاير الأوساخ المحبوسة في الداخل.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات الملحق

        عدد أكياس الغبار
        4

      • ملائمة ل

        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8240 - FC8246
        • FC8293 - FC8296
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8366 - FC8367
        • FC8370 - FC8379
        • FC8383 - FC8389
        PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 - FC8579
        • FC8584 - FC8589
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC8680 - FC8682
        • FC9150 - FC9179
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 - FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779‏ - FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921 - FC8925
        • FC8941 - FC8957

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