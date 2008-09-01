FC8023/04
كيس s-bag® Anti-Odour
إن s-bag® هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن استخدام كيس s-bag® الأصلي لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). وفّر عناء البحث المتسمر عن كيس للغبار، وابحث عن شعار s-bag® فقط.
على عكس أكياس المكانس الكهربائية العادية، يستخدم كيس s-bag® Anti-Odour مادة اصطناعية صلبة مطلية بشمع يمتص الرائحة لحصر الروائح الكريهة ومنع تسربها من المكنسة الكهربائية. ويعدّ هذا الكيس مثاليًا لأصحاب الحيوانات الأليفة.
تنقّي المواد الاصطناعية التي يتألف منها كيس المكنسة الكهربائية هذا ما يصل إلى 99% من الغبار والجزئيات. وهو ينقي الهواء بفعالية أكبر مقارنة بالكيس الورقي العادي ويساعدك في التخلص من الجزئيات المنقولة بالهواء مثل المواد المسببة للحساسية.
تم تصنيع كيس s-bag® Anti-Odour في السويد باستخدام مواد اصطناعية صلبة جدًا.
يسمح نظام الإقفال الحائز على براءة اختراع والخاص بكيس الغبار s-bag® من Philips بالتخلص السهل والنظيف من الغبار، من دون تتطاير الأوساخ المحبوسة في الداخل.
مواصفات الملحق
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