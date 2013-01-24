3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة
تقوم فوهة TriActive+ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة
تقوم فوهة TriActive+ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها. إكتشف كلّ المميزات
3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة
تقوم فوهة TriActive+ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة
تقوم فوهة TriActive+ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها. إكتشف كلّ المميزات
تلتقط فوهة TriActive+ كمية أكبر من الجسيمات الكبيرة بفضل فتحتها العريضة من الأمام.
تأتي فوهة TriActive+ مزوّدة بفراشٍ ناعمة على الجوانب، لتحسين أداء التنظيف إلى جانب الجدران والأثاث.
تأتي فوهة TriActive+ مزوّدة بتصميم قاعدة مميّز، لإزالة الغبار من السجّاد والأرضيات الصلبة إلى أقصى حدّ.
تتميّز فوهة TriActive+ بقنوات هواء تسمح بإزالة الغبار من الجهة الأمامية للفوهة، كما من الجوانب. فتتم إزالة الغبار من 3 اتجاهات، بتمريرة واحدة.
إن الفوهة مناسبة للتشغيل على كل أنواع الأرضيات: الأرضيات الصلبة (الباركيه، البلاط، الفينيل) والسجّاد بشكل خاص.
يرافق الفوهة محوّل الاتصال، وبالتالي، تكون متوافقة مع طرازات Philips وMiele وElectrolux وAEG وBosch وSiemens وSamsung وRowenta وHoover وLG وPanasonic وZelmer وغيرها من المكانس الكهربائية المزوّدة بوصلة 32 أو 35 مم.
مواصفات الملحق
مدى الاستفادة
ملائمة ل
الاستدامة