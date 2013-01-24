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فوهة TriActive+‎ متعددة الاستخدامات

FC8075/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة
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    فوهة TriActive+‎ متعددة الاستخدامات

    FC8075/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة

    تقوم فوهة TriActive+‎ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها. إكتشف كلّ المميزات

    فوهة TriActive+‎ متعددة الاستخدامات

    3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة

    تقوم فوهة TriActive+‎ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها. إكتشف كلّ المميزات

    3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة

    تقوم فوهة TriActive+‎ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها. إكتشف كلّ المميزات

    فوهة TriActive+‎ متعددة الاستخدامات

    3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة

    تقوم فوهة TriActive+‎ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها. إكتشف كلّ المميزات

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      3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة

      مع فراشٍ جانبية وفتحة كبيرة من الأمام

      • مناسبة لكل أنواع الأرضيات
      • ملاءمة عالمية
      • مع محوّل الاتصال
      فتحة كبيرة من الامام للأوساخ الكبيرة

      فتحة كبيرة من الامام للأوساخ الكبيرة

      تلتقط فوهة TriActive+‎ كمية أكبر من الجسيمات الكبيرة بفضل فتحتها العريضة من الأمام.

      فراشٍ جانبية لتنظيف الجدران

      فراشٍ جانبية لتنظيف الجدران

      تأتي فوهة TriActive+‎ مزوّدة بفراشٍ ناعمة على الجوانب، لتحسين أداء التنظيف إلى جانب الجدران والأثاث.

      قاعدة مصممة لالتقاط الغبار جيدًا

      قاعدة مصممة لالتقاط الغبار جيدًا

      تأتي فوهة TriActive+‎ مزوّدة بتصميم قاعدة مميّز، لإزالة الغبار من السجّاد والأرضيات الصلبة إلى أقصى حدّ.

      قوة شفط من 3 اتجاهات

      قوة شفط من 3 اتجاهات

      تتميّز فوهة TriActive+‎ بقنوات هواء تسمح بإزالة الغبار من الجهة الأمامية للفوهة، كما من الجوانب. فتتم إزالة الغبار من 3 اتجاهات، بتمريرة واحدة.

      مناسبة لكل أنواع الأرضيات الصلبة والسجّاد

      مناسبة لكل أنواع الأرضيات الصلبة والسجّاد

      إن الفوهة مناسبة للتشغيل على كل أنواع الأرضيات: الأرضيات الصلبة (الباركيه، البلاط، الفينيل) والسجّاد بشكل خاص.

      تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال

      تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال

      يرافق الفوهة محوّل الاتصال، وبالتالي، تكون متوافقة مع طرازات Philips وMiele وElectrolux وAEG وBosch وSiemens وSamsung وRowenta وHoover وLG وPanasonic وZelmer وغيرها من المكانس الكهربائية المزوّدة بوصلة 32 أو 35 مم.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات الملحق

        عدد الفوهات
        1
        عدد المحوّلات
        1

      • مدى الاستفادة

        وصلات الأنبوب
        • عامة
        • على شكل قمع

      • ملائمة ل

        EasyLife
        • FC8130 - FC8139
        • FC8140‏ - FC8149
        EasyGo
        FC8082‏ - FC8083
        CompactGo
        • FC8120
        • FC8121
        • FC8291
        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8293 - FC8296
        • FC8240 - FC8246
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8383‏ - FC8391
        • FC8370 - FC8379
        • FC8366‏ - FC8367 (‏A+)
        PerformerActive
        • FC8650‏ - FC8664
        • FC8580‏ - FC8593
        • FC8520‏ - FC8527
        • FC8574 - FC8579
        • FC8563
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC9150 - FC9179
        • FC8680 - FC8682
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 - FC8728
        Performer Silent
        • FC8779‏ - FC8786
        • FC8741‏ - FC8745
        Performer Ultimate
        • FC8921 - FC8925
        • FC8941 - FC8957
        SilentStar
        FC9300 - FC9319
        PowerPro Compact
        • FC8370 - FC8379
        • FC8515‏ - FC8517
        • FC9320 - FC9329
        • FC9330‏ - FC9334
        • FC9350‏ - FC9353
        PowerPro Active
        • FC8630 - FC8649
        • FC9520‏ - FC9525
        • FC8670 - FC8679
        • FC9528‏ - FC9533
        • FC9540
        • FC9541
        PowerPro
        • FC8760‏ - FC8767
        • FC8769
        • FC8770
        PowerPro Expert
        • FC9712‏ - FC9714
        • FC9720‏ - FC9725
        • FC9728
        • FC9732‏ - FC9735
        • FC9729
        • FC9741‏ - FC9746
        PowerPro Ultimate
        • FC9911‏ - FC9912
        • FC9919‏ - FC9934
        Marathon
        FC9200‏ - FC9225
        Aqua Action
        FC8950‏ - FC8952

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها

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