فوهة TriActive+ متعددة الاستخدامات
3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة
تقوم فوهة TriActive+ الفريدة بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة، لأداء تنظيف عالٍ. إن الفوهة مناسبة للاستخدام على كل أنواع الأرضيات وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المتوفر معها.
إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فوهة TriActive+ متعددة الاستخدامات
3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة مع فراشٍ جانبية وفتحة كبيرة من الأمام مناسبة لكل أنواع الأرضيات ملاءمة عالمية مع محوّل الاتصال فتحة كبيرة من الأمام للأوساخ الكبيرة
تلتقط فوهة TriActive+ كمية أكبر من الجسيمات الكبيرة بفضل فتحتها العريضة من الأمام.
فراشٍ جانبية لتنظيف الجدران
تأتي فوهة TriActive+ مزوّدة بفراشٍ ناعمة على الجوانب، لتحسين أداء التنظيف إلى جانب الجدران والأثاث.
قاعدة مصممة لالتقاط الغبار جيدًا
تأتي فوهة TriActive+ مزوّدة بتصميم قاعدة مميّز، لإزالة الغبار من السجّاد والأرضيات الصلبة إلى أقصى حدّ.
قوة شفط من 3 اتجاهات
تتميّز فوهة TriActive+ بقنوات هواء تسمح بإزالة الغبار من الجهة الأمامية للفوهة، كما من الجوانب. فتتم إزالة الغبار من 3 اتجاهات، بتمريرة واحدة.
مناسبة لكل أنواع الأرضيات الصلبة والسجّاد
إن الفوهة مناسبة للتشغيل على كل أنواع الأرضيات: الأرضيات الصلبة (الباركيه، البلاط، الفينيل) والسجّاد بشكل خاص.
تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال
يرافق الفوهة محوّل الاتصال، وبالتالي، تكون متوافقة مع طرازات Philips وMiele وElectrolux وAEG وBosch وSiemens وSamsung وRowenta وHoover وLG وPanasonic وZelmer وغيرها من المكانس الكهربائية المزوّدة بوصلة 32 أو 35 مم.
عرض كل الميزات عرض ميزات أقل
عرض كل ميزات المنتج عرض ميزات المنتج أقل المواصفات التقنية
مواصفات الملحق
عدد المحوّلات
1 عدد الفوهات
1
الاستدامة
التغليف
90% من المواد المعاد تدويرها<
مدى الاستفادة
وصلات الأنبوب
ملائمة ل
Aqua Action
FC8950 - FC8952 Jewel
FC9050 - FC9079 EasyLife
FC8130 - FC8139
FC8140 - FC8149 CompactGo Performer
FC9150 - FC9179
FC8680 - FC8682 السلسلة 5000، PerformerActive
FC8650 - FC8664
FC8580 - FC8593
FC8520 - FC8527
FC8574 - FC8579
FC8563 السلسلة 3000، Performer Compact
FC8383 - FC8391
FC8370 - FC8379
FC8366 - FC8367 (A+) Performer Expert
FC8720 - FC8728 PerformerPro
FC9180 - FC9199 Performer Ultimate
FC8921 - FC8925
FC8941 - FC8957 السلسلة 2000، PowerGo
FC8293 - FC8296
FC8240 - FC8246
FC8250
FC8253
FC8289 PowerLife
FC8320 - FC8329
FC8450 - FC8459 PowerPro
FC8760 - FC8767
FC8769
FC8770 PowerPro Active
FC8630 - FC8649
FC9520 - FC9525
FC8670 - FC8679
FC9528 - FC9533
FC9540
FC9541 SilentStar
FC9300 - FC9319 PowerPro Compact
FC8370 - FC8379
FC8515 - FC8517
FC9320 - FC9329
FC9330 - FC9334
FC9350 - FC9353 PowerPro Expert
FC9712 - FC9714
FC9720 - FC9725
FC9728
FC9732 - FC9735
FC9729
FC9741 - FC9746 PowerPro Ultimate
FC9911 - FC9912
FC9919 - FC9934 السلسلة 7000، Performer Silent
FC8779 - FC8786
FC8741 - FC8745 EasyGo
FC8082 - FC8083 Marathon
FC9200 - FC9225
رؤية كل المواصفات رؤية عدد أقل من المواصفات
عرض كل المواصفات التقنية عرض المواصفات التقنية أقل
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.