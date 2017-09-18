FC8293/61
قوة شفط عالية
توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك المتين بقوة 1800 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.
يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.
إمكانية وصول لغاية 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، لاستخدام الجهاز لمسافة أبعد من دون فصله عن مصدر الطاقة.
تم تضمين الأداة المخصصة للتشققات في المكنسة الكهربائية، للوصول إليها بسهولة واستخدامها في أي وقت.
حجرة غبار كبيرة سعة 3 لترات وأكياس شاملة تدوم طويلاً، لقوة شفط قصوى حتى امتلاء الكيس، بالإضافة إلى إمكانية التخلص من الغبار بطريقة مغلقة وبدون فوضى.
يمكن ضبط الفوهة المتعددة الاستخدامات بسهولة باستخدام دوّاسة القدم، لاستخدام مثالي على الأرضيات الصلبة أو السجاد.
يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من 99%* من جسيمات الغبار الصغيرة، لتزويدك بهواء أنقى في منزلك.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
الأداء
تصفية
مدى الاستفادة
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