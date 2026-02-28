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تم إيقافه
FC8670/61
قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4
تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء
2000 واط
فلتر EPA 10
1.7 لتر
يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.
تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.
تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.
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