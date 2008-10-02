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    Marathon مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9210/01

    تنظيف محترف

    بفضل تقنية Cyclone Filter الجديدة من Philips، توفر المكنسة الكهربائية غير المزودة بكيس من المجموعة Marathon قدرة شفط تدوم طويلاً. فتصميمها الفعال والمحرك بقدرة 2000 واط يجعلانها تتمتع بأعلى قدرة شفط في فئتها.

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    Marathon مكنسة كهربائية بدون كيس

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    تنظيف محترف

    قوة تنظيف عالية تدوم وتدوم

    • 2000 واط
    • قوة شفط 350 واط
    • فلترHEPA 13 قابل للغسل
    محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 350 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 350 واط كحدّ أقصى

    يعمل محرك المكنسة Marathon الفائق الإمكانات بقدرة 2000 واط على توليد قوة شفط قصوى عالية ضمن فئته. كما أن تصميمه الفعال يجعله ذا صوت منخفض بدرجة مدهشة.

    فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13

    فلتر HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13

    تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية من Philips وتركيبها بحيث يمر الهواء الذي يشفط من خلال فلتر HEPA 13 القابل للغسيل (تصفية بنسبة 99.95%) قبل أن يتسرّب. لا مجال للتسرّب!

    مستوى تنظيف إضافي بمجهود أقل

    مستوى تنظيف إضافي بمجهود أقل

    مسافة تشغيل 10 أمتار للتنظيف بمجهود أقل.

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.

    فلتر مجرى الهواء العالي الأداء لقوة امتصاص تدوم طويلاً

    تحافظ Marathon مع مرور الوقت على قوة امتصاص عالية المستوى، حيث أن المكانس الكهربائية المتوسطة تفقد قوة الامتصاص بسرعة عند انسداد أكياس الغبار أو الفلترات، ويعود الفضل في ذلك إلى تقنية الفلتر الإعصاري.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على المسكة اليدويّة

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      7.2  kg

    • تصفية

      فلتر لمخرج الهواء
      المرشح القابل للغسل Ultra Clean Air HEPA 13
      HEPA AirSeal
      نعم

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      زر
      دائرة العمل نصف القطرية
      10  m
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع العجلات
      مطاط

    Badge-D2C

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