FC9210/01
تنظيف محترف
بفضل تقنية Cyclone Filter الجديدة من Philips، توفر المكنسة الكهربائية غير المزودة بكيس من المجموعة Marathon قدرة شفط تدوم طويلاً. فتصميمها الفعال والمحرك بقدرة 2000 واط يجعلانها تتمتع بأعلى قدرة شفط في فئتها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعمل محرك المكنسة Marathon الفائق الإمكانات بقدرة 2000 واط على توليد قوة شفط قصوى عالية ضمن فئته. كما أن تصميمه الفعال يجعله ذا صوت منخفض بدرجة مدهشة.
تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية من Philips وتركيبها بحيث يمر الهواء الذي يشفط من خلال فلتر HEPA 13 القابل للغسيل (تصفية بنسبة 99.95%) قبل أن يتسرّب. لا مجال للتسرّب!
مسافة تشغيل 10 أمتار للتنظيف بمجهود أقل.
تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.
تحافظ Marathon مع مرور الوقت على قوة امتصاص عالية المستوى، حيث أن المكانس الكهربائية المتوسطة تفقد قوة الامتصاص بسرعة عند انسداد أكياس الغبار أو الفلترات، ويعود الفضل في ذلك إلى تقنية الفلتر الإعصاري.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
تصفية
مدى الاستفادة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.