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ErgoFit

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9256/01
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  • راحة قصوى وجهد أقل راحة قصوى وجهد أقل راحة قصوى وجهد أقل
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    ErgoFit مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9256/01
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      راحة قصوى وجهد أقل

      استمتع وأنت تقف بشكل أفضل، مع تقليل الانحناء بنسبة تصل إلى 70%

      • جهاز التحكم عن بعد
      مقبض PostureProtect لا مثيل له ومريح

      مقبض PostureProtect لا مثيل له ومريح

      يمنحك مقبض PostureProtect المبتكر وضعية جسم أفضل 4 مرات: حيث يساعد على منع الانحناء في أثناء التنظيف؛ ويدعم الحفاظ على معصمك في وضع مريح؛ والمقبضان يجعلان التحريك سهلاً؛ ويمكنك ضبط المكنسة الكهربائية باستخدام مفاتيح التحكم الموجودة عند أطراف الأصابع.

      أدوات تحكم في متناول اليد في المقبض

      أدوات تحكم في متناول اليد في المقبض

      يمكنك تشغيل المكنسة الكهربائية بسهولة عبر الأزرار الموجودة في المقبض دون أن تضطر إلى الانحناء!

      وصلة خرطوم دوّار لعمل أسهل

      وصلة خرطوم دوّار لعمل أسهل

      يتميز هذا الخرطوم بوصلة دوارة تربطه بالمقبض وبذلك يسمح بسهولة الحركة ويقلل إجهاد المعصم.

      محرك بقوة 2000 واط يولد طاقة امتصاص بقوة 375 واط كحد أقصى

      محرك بقوة 2000 واط يولد طاقة امتصاص بقوة 375 واط كحد أقصى

      محرك عالي الكفاءة بقدرة 2000 واط يولد قدرة شفط تصل إلى 375 واط بحد أقصى.

      نظام تنظيف مرشح صحي وشبه أوتوماتيكي

      نظام تنظيف مرشح صحي وشبه أوتوماتيكي

      احتفظ بقدرة مثالية على الشفط دون عناء عبر تنظيف انسداد المرشّح من دون لمس الغبار.

      بدون كيس بدرجة سكون فائقة - 76 ديسيبل فقط

      بدون كيس بدرجة سكون فائقة - 76 ديسيبل فقط

      يتمتع هذا المنتج بمستوى صوت منخفض جدًا في فئته.

      المواصفات التقنية

      • الأداء

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        37 l/sec
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        76 dB
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000 W
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        375 W
        وزن المنتج
        7.5 kg
        اللون
        Icy white
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        33 kPa

      • إمكانية الاستخدام

        دائرة العمل نصف القطرية
        11 m
        مقبض الحمل
        Top and front
        وصلات الأنبوب
        Button
        طول سلك الطاقة
        8 m
        مسكة يدوية
        PostureProtect handle
        التحكم بالطاقة
        Electronic on handgrip
        نوع العجلات
        Rubber
        نوع الأنبوب
        Metal lacquered 2-piece telescopic tube

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        TriActive nozzle
        مخزن الملحقات
        On handgrip
        الإكسسوارات المضمنة
        • Crevice tool
        • Small nozzle

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        1.5 L
        نظام تنظيف بالفلتر
        Manual rattle system
        نوع المرشح
        Gore-Tex HEPA 10
        مرشح لمخرج الهواء
        Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter
        HEPA AirSeal
        Yes

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