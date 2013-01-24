يمنحك مقبض PostureProtect المبتكر وضعية جسم أفضل 4 مرات: حيث يساعد على منع الانحناء في أثناء التنظيف؛ ويدعم الحفاظ على معصمك في وضع مريح؛ والمقبضان يجعلان التحريك سهلاً؛ ويمكنك ضبط المكنسة الكهربائية باستخدام مفاتيح التحكم الموجودة عند أطراف الأصابع.
يمكنك تشغيل المكنسة الكهربائية بسهولة عبر الأزرار الموجودة في المقبض دون أن تضطر إلى الانحناء!
يتميز هذا الخرطوم بوصلة دوارة تربطه بالمقبض وبذلك يسمح بسهولة الحركة ويقلل إجهاد المعصم.
محرك عالي الكفاءة بقدرة 2000 واط يولد قدرة شفط تصل إلى 375 واط بحد أقصى.
احتفظ بقدرة مثالية على الشفط دون عناء عبر تنظيف انسداد المرشّح من دون لمس الغبار.
يتمتع هذا المنتج بمستوى صوت منخفض جدًا في فئته.
الأداء
إمكانية الاستخدام
الفوهات والملحقات
التنقية