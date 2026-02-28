مقبض PostureProtect لا مثيل له ومريح

يمنحك مقبض PostureProtect المبتكر وضعية جسم أفضل 4 مرات: حيث يساعد على منع الانحناء في أثناء التنظيف؛ ويدعم الحفاظ على معصمك في وضع مريح؛ والمقبضان يجعلان التحريك سهلاً؛ ويمكنك ضبط المكنسة الكهربائية باستخدام مفاتيح التحكم الموجودة عند أطراف الأصابع.