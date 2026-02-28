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تم إيقافه
FC9256/01
راحة قصوى وجهد أقل
استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة
جهاز التحكم عن بعد
يمنحك مقبض PostureProtect المبتكر وضعية جسم أفضل 4 مرات: حيث يساعد على منع الانحناء في أثناء التنظيف؛ ويدعم الحفاظ على معصمك في وضع مريح؛ والمقبضان يجعلان التحريك سهلاً؛ ويمكنك ضبط المكنسة الكهربائية باستخدام مفاتيح التحكم الموجودة عند أطراف الأصابع.
يمكنك تشغيل المكنسة الكهربائية بسهولة عبر الأزرار الموجودة في المقبض دون أن تضطر إلى الانحناء!
يتميز هذا الخرطوم بوصلة دوارة تربطه بالمقبض وبذلك يسمح بسهولة الحركة ويقلل إجهاد المعصم.
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