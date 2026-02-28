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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01

تم إيقافه

ErgoFitمكنسة كهربائية بدون كيس

FC9256/01

راحة قصوى وجهد أقل

استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة

عرض جميع المزايا

استمتع وأنت تقف بشكل أفضل، مع تقليل الانحناء بنسبة تصل إلى 70%

راحة قصوى وجهد أقل

  • جهاز التحكم عن بعد

مقبض PostureProtect لا مثيل له ومريح

مقبض PostureProtect لا مثيل له ومريح

يمنحك مقبض PostureProtect المبتكر وضعية جسم أفضل 4 مرات: حيث يساعد على منع الانحناء في أثناء التنظيف؛ ويدعم الحفاظ على معصمك في وضع مريح؛ والمقبضان يجعلان التحريك سهلاً؛ ويمكنك ضبط المكنسة الكهربائية باستخدام مفاتيح التحكم الموجودة عند أطراف الأصابع.

أدوات تحكم في متناول اليد في المقبض

أدوات تحكم في متناول اليد في المقبض

يمكنك تشغيل المكنسة الكهربائية بسهولة عبر الأزرار الموجودة في المقبض دون أن تضطر إلى الانحناء!

وصلة خرطوم دوّار لعمل أسهل

وصلة خرطوم دوّار لعمل أسهل

يتميز هذا الخرطوم بوصلة دوارة تربطه بالمقبض وبذلك يسمح بسهولة الحركة ويقلل إجهاد المعصم.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.