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فلتر الكربون النشط

FY2420/30
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التصنيف الإجمالي / 5
  • تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى
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    فلتر الكربون النشط

    FY2420/30
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    تنشق هواء أنقى

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر الكربون النشط

    تنشق هواء أنقى

    يضمن فلتر الكربون النشط الذي يتميز ببنية قرص شمع العسل إزالة المركّبات العضوية المتطايرة والروائح. إكتشف كلّ المميزات

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      تنشق هواء أنقى

      ضمان التخلص من المركّبات العضوية المتطايرة وتخفيف الروائح

      • يخفف المركّبات العضوية المتطايرة*
      • يخفف الروائح
      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      تساوي مساحة الامتصاص المنبسطة للكربون النشط 43 ملعب كرة قدم، مما يضمن حمايةً متسقة وفترة استهلاك طويلة تصل لغاية 12 شهرًا.

      تقليل المركّبات العضوية المتطايرة والروائح بفعالية

      تمت صناعة فلتر الكربون النشط ببنية قرص شمع العسل بهدف إزالة غازات متنوعة بفعالية، ومنها المركّبات العضوية المتطايرة المؤذية والروائح.

      المواصفات التقنية

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        883442030770

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