FY3455/00
هواء صحي، على الدوام
تُعد نواة المرطّب مثالية لمعداتك، ما يضمن أداء عاليًا ثابتًا. وهو يتميز بتقنية NanoCloud، التي تولّد جزيئات صغيرة جدًا من بخار الماء النقي وترطّب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل تقنية الترطيب NanoCloud على الحد من انتشار البكتيريا بنسبة 99%*، الأمر الذي يسمح للمنزل بأكمله بشرب المياه بجزيئات صغيرة جدًا. لا يترك أي بقع بيضاء أو بقع مياه رطبة*، نظيف وصحي
إن استبدال الملحق بفلتر الترطيب الأصلي من Philips يضمن الحصول على أداء عالٍ وفعال على الدوام من جهاز ترطيب الهواء. فهو مصمم خصيصًا للجهاز المحدد للحرص على أن يتلاءم بطريقة مثالية وللسماح للجهاز بالعمل بطريقة سلسة
تخضع فلاتر الهواء التي نقدّمها لمجموعة من الاختبارات الإلزامية والصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتزويد جهاز ترطيب الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكه.
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
استبدال
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