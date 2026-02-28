هيكل مبتكر وعملية متقدمة لتوفير فلتر عالي الجودة

يعمل الهيكل الذي يتضمن 87 طيّة محسّنة مدمجة مع مادة اللصق الساخن الألمانية من Hankel على تشكيل أكثر من 400 وحدة فلتر مستقرة، ما يوفر مساحة غير مطوية تبلغ حوالى 2,3 أمتار مربعة. يتميز الفلتر بحواف عالية الجودة تضمن التثبيت المحكم والإغلاق الكامل، ما يمنع أي تسرب للهواء ويضمن مرور الهواء بالكامل عبر الفلتر ويساهم في خفض مستوى الضجيج.