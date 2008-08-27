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  • بسيطة وسريعة وفعّالة بسيطة وسريعة وفعّالة بسيطة وسريعة وفعّالة

    مكواة ملابس بدون بخار

    GC130/01

    بسيطة وسريعة وفعّالة

    صُممت هذه المكواة العالية الجودة والخفيفة الوزن لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

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    بسيطة وسريعة وفعّالة

    مكواة خفيفة الوزن وعالية الجودة

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      0,76  kg
      الفولتية
      220 - 240  V
      أبعاد المنتج
      25,5 × 11,1 × 12,8  cm

    • سهولة الاستخدام

      حرية تحريك السلك (دوّار)
      حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      ألومينيوم
      الطاقة
      950 - 1100  W

    Badge-D2C

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