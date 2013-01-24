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مكواة ملابس بدون بخار

GC135
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة ملابس بدون بخار

    GC135
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    بسيطة وسريعة وفعالة

    صُمّمت مكواة GC135/01 العالية الجودة والخفيفة الوزن من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    صُمّمت مكواة GC135/01 العالية الجودة والخفيفة الوزن من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة. إكتشف كلّ المميزات

    بسيطة وسريعة وفعالة

    صُمّمت مكواة GC135/01 العالية الجودة والخفيفة الوزن من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    صُمّمت مكواة GC135/01 العالية الجودة والخفيفة الوزن من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة. إكتشف كلّ المميزات

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      بسيطة وسريعة وفعالة

      مكواة ملابس عالية الجودة وخفيفة الوزن

      • قاعدة مكواة من الألمنيوم
      • قوة المكواة 950-1100 واط
      • طول السلك 1.8 م
      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهي مقاومة للخدش وسهلة التنظيف.

      مكواة قوية بقدرة 1100 واط

      مكواة قوية بقدرة 1100 واط

      مكواة قوية بقدرة 1100 واط من Philips

      تقنية إحماء القاعدة

      تقنية إحماء القاعدة لإحماء أسرع ومتساوٍ

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        الألمنيوم
        الطاقة
        950 - 1100  واط

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        0.76  كلغ
        أبعاد المنتج
        25.5 x 11.1 x 12.8  سم
        فولتية
        220 - 240

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