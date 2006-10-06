GC135/27
بسيطة وسريعة وفعالة
صُممت مكواة الملابس العالية الجودة والخفيفة الوزن هذه من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.
مكواة Philips قوية بقدرة 1100 واط
تقنية القاعدة المصبوبة للتسخين الأسرع والمتساوي
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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