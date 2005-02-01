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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة ملابس بدون بخار

    GC148/02

    بسيطة وسريعة وفعالة

    صُممت مكواة الملابس العالية الجودة والخفيفة الوزن هذه من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

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    بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة ملابس عالية الجودة وخفيفة الوزن

    قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً

    قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً

    قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً.

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

    لفاف السلك لتخزين سلك الطاقة بسهولة

    يمكن لف سلك الطاقة حول كعب أداة الكي لتسهيل تخزين الجهاز.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      0.76  kg
      أبعاد المنتج
      25.5 x 11.1 x 12.8  cm
      الفولتية
      220 - 240

    • سهولة الاستخدام

      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      الطاقة
      950 - 1100  W

    Badge-D2C

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