GC160/07
أفضل قاعدة مكواة وانزلاق على الإطلاق
Affinia هي مكواة بدون بخار جديدة من Philips مزودة بقاعدة المكواة DynaGlide، التي تنزلق بسهولة فوق الثياب. إنّ قاعدة المكواة المزوّدة برأس رفيع، والمسكة المريحة والناعمة الملمس، والتحكم بالحرارة المرتفعة يجعلون المكواة سهلة الاستخدام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طلاء DynaGlide هو من أفضل الطلاءات لقاعدة المكواة من Philips. فهو أكثر مقاومةً للخدوش وأفضل انزلاقًا من الألومنيوم، أو قاعدة المكواة غير اللاصقة أو الخزفية.
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.
أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.
يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها في أثناء الكي.
يمكن لف سلك الطاقة حول كعب المكواة لتسهيل تخزين الجهاز.
يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.
يضيء مؤشر درجات الحرارة في أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.
سهولة الاستخدام
تحكم كامل
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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