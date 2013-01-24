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المكواة البخارية

GC1705
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة
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    المكواة البخارية

    GC1705
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    سريعة وفعالة - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      سريعة وفعالة - مضمونة

      سطح كيّ معدّ للسرعة

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهي مقاومة للخدش وسهلة التنظيف.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

      يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 180 ملل

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 180 ملل.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار
        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        سلك طاقة طويل جداً ليصل إلى أقصى مدى تريده
        1.8
        وصلة دوارة بمقدار 180 درجة
        توفر قدرة على التحرك بحرية أثناء الكي
        طول سلك الطاقة
        1,8 m
        استخدام آمن
        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر

      • تزيل التجاعيد بسهولة

        مِرش خفيف
        مِرش لترطيب الأقمشة بطريقة متساوية
        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        17 غ/د

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        مِرش
        نعم

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        1400 W

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • تحكم كامل

        ضوء جهوزية حرارة الكي
        يشير عند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
        نعم

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