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المكواة البخارية

GC1720
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • السرعة والفاعلية - مضمونة السرعة والفاعلية - مضمونة السرعة والفاعلية - مضمونة
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    المكواة البخارية

    GC1720
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    السرعة والفاعلية - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    السرعة والفاعلية - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    السرعة والفاعلية - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    السرعة والفاعلية - مضمونة

    هناك أمور في الحياة أكثر بكثير من الأعباء المنزلية، لذلك فأنت ترغب في إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن. لذا، وبرأسها المدبب، وفتحات البخار المصممة بشكل فريد، وسطح الكيّ الناعم الانزلاق، تكون هذه المكواة البخارية العالية الجودة مصممة خصيصاً من أجل السرعة.

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      السرعة والفاعلية - مضمونة

      سطح كيّ معدّ للسرعة

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً

      قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً

      قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً.

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      يساعد البخار الكثيف على إزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      يساعد البخار الكثيف على إزالة أصعب التجاعيد بسهولة.

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 180 ملل

      مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 180 ملل.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار
        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة

      • عملية كيّ مريحة

        إدارة الترسبات الكلسية
        • تنظيف الكلس
        • نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        راحة إضافية
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        استخدام آمن
        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        طول سلك الطاقة
        1,8 m

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        مِرش
        نعم

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