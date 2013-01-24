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مكواة بالبخار

GC2520
التصنيف الإجمالي / 5
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة بالبخار

    GC2520
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً! إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل steam-iron

      بسيطة وسريعة وفعالة

      أداء البخار يدوم طويلاً

      • إيقاف التقطر
      • نظام مضاد للكلس مزدوج
      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        تحريك السلك 360 درجة
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        استخدام آمن
        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • إزالة التجاعيد

        بخار مستمر
        لغاية 30 غ/دقيقة
        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        مِرش
        نعم
        البخار الكثيف
        لغاية 90 غ/دقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة
        وقت إحماء سريع
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        أخدود الأزرار

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة مكواة غير لاصقة

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        2000
        فولتية
        220 - 240

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        وزن المنتج
        1.2

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