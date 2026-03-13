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تم إيقافه
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GC2820/02
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Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)
User Manual Philips 2800 series Steam iron
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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