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مكواة بالبخار

تم إيقافه

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مكواة بالبخار

GC2820/02

مكواة بالبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)

  • PDF ملف, 650.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 2800 series Steam iron

  • PDF ملف, 5.1 MB
  • 13 March 2026

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