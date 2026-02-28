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  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

تم إيقافه

PowerLifeمكواة بالبخار

GC2910/26

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة مكواة SteamGlide الجديدة، التي توفر إخراج بخاري كثيف وثابتًا، وسهولة في استخدام تنظيف الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

قاعدة المكواة SteamGlide

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • قوة بخار 35غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 100 غ

  • قاعدة المكواة SteamGlide

  • حماية من الكلس

  • 2100 واط

إخراج بخار كثيف وثابت.

إخراج بخار كثيف وثابت.

قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.