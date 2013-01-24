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3300 series

مكواة بالبخار

GC3388
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
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    3300 series مكواة بالبخار

    GC3388
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تألّق كل يوم

    توفر لك المكواة البخارية من Philips راحة إضافية بفضل فتحة المياه الواسعة والسلك الطويل جدًا ومؤشر مستوى المياه، وتُعدّ منتجًا فريدًا يمنحك تجربة ممتعة وسهلة بفضل تصميمها الأنيق! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3300 series مكواة بالبخار

    تألّق كل يوم

    توفر لك المكواة البخارية من Philips راحة إضافية بفضل فتحة المياه الواسعة والسلك الطويل جدًا ومؤشر مستوى المياه، وتُعدّ منتجًا فريدًا يمنحك تجربة ممتعة وسهلة بفضل تصميمها الأنيق! إكتشف كلّ المميزات

    تألّق كل يوم

    توفر لك المكواة البخارية من Philips راحة إضافية بفضل فتحة المياه الواسعة والسلك الطويل جدًا ومؤشر مستوى المياه، وتُعدّ منتجًا فريدًا يمنحك تجربة ممتعة وسهلة بفضل تصميمها الأنيق! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3300 series مكواة بالبخار

    تألّق كل يوم

    توفر لك المكواة البخارية من Philips راحة إضافية بفضل فتحة المياه الواسعة والسلك الطويل جدًا ومؤشر مستوى المياه، وتُعدّ منتجًا فريدًا يمنحك تجربة ممتعة وسهلة بفضل تصميمها الأنيق! إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      تألّق كل يوم

      نتائج مذهلة بأدنى مجهود، عملية أسهل بثلاث مرات

      • سلك بطول 3 أمتار
      مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

      مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

      بفضل مدخل الماء الكبير جداً، يمكن إضافة الماء إلى المكواة بسرعة وسهولة. ويستغرق ذلك بضع ثوانٍ فقط، ولن يكون هناك احتمال انسكاب الماء خارج المكواة!

      سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

      تتميّز EasyCare بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
        سعة خزان الماء
        300 ml
        ما من تسرب
        نظام منع التقطير
        طول سلك الطاقة
        3 m

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        2300
        التردد
        50-60
        أبعاد المنتج
        328 x 129 x 163
        فولتية
        220 - 240
        وقت إحماء سريع
        نعم
        سهلة الإعداد والتخزين
        • مدخل ماء كبير جداً
        • حل مضمن لتخزين السلك
        وزن المنتج
        1,64

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        البخار الكثيف
        لغاية 95 غ/دقيقة
        بخار عمودي
        نعم

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

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