GC3388/22
تألّق كل يوم
توفر لك المكواة البخارية من Philips راحة إضافية بفضل فتحة المياه الواسعة والسلك الطويل جدًا ومؤشر مستوى المياه، وتُعدّ منتجًا فريدًا يمنحك تجربة ممتعة وسهلة بفضل تصميمها الأنيق!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل مدخل الماء الكبير جداً، يمكن إضافة الماء إلى المكواة بسرعة وسهولة. ويستغرق ذلك بضع ثوانٍ فقط، ولن يكون هناك احتمال انسكاب الماء خارج المكواة!
تتميّز EasyCare بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!
بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.
يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
انزلاق سلس
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.