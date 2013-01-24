الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Steam&Go

قدر بخاري للملابس محمول باليد

GC360/36
التصنيف الإجمالي / 5
  • حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة
    -{discount-value}

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC360/36
    التصنيف الإجمالي / 5

    حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    بات استخدام البخار أسهل بفضل اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow. استخدمه بوضعية عمودية أو أفقية على الأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى الثياب، مع ضمان عدم التسبب بحروق. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم استخدام الجهاز في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار! إكتشف كلّ المميزات

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    بات استخدام البخار أسهل بفضل اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow. استخدمه بوضعية عمودية أو أفقية على الأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى الثياب، مع ضمان عدم التسبب بحروق. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم استخدام الجهاز في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار! إكتشف كلّ المميزات

    حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    بات استخدام البخار أسهل بفضل اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow. استخدمه بوضعية عمودية أو أفقية على الأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى الثياب، مع ضمان عدم التسبب بحروق. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم استخدام الجهاز في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار! إكتشف كلّ المميزات

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    بات استخدام البخار أسهل بفضل اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow. استخدمه بوضعية عمودية أو أفقية على الأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى الثياب، مع ضمان عدم التسبب بحروق. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم استخدام الجهاز في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار! إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل garment-steamer

      حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

      استخدام عمودي أو أفقي لنتائج أفضل

      • 1200 واط، لغاية 22 غ/الدقيقة
      • بخار أفقي وعمودي
      • خزان مياه قابل للفك سعة 70 مل
      بخار عمودي وأفقي لمستوى أعلى من الراحة

      بخار عمودي وأفقي لمستوى أعلى من الراحة

      استخدمي البخار بوضعية عمودية لإزالة التجاعيد بسرعة ولإعادة الرونق إلى الثياب وهي معلّقة من دون الحاجة إلى لوح كيّ. يمكنك أيضًا استخدام البخار بوضعية أفقية للحصول على نتائج مثالية على الأماكن التي يصعب كيّها مثل الأكمام والياقة. في كلتا الوضعيتَين، سيمنحك البخار المستمر والقوي نتائج رائعة.

      لوح مسخّن بتقنية SmartFlow، لنتائج بخار أفضل*

      لوح مسخّن بتقنية SmartFlow، لنتائج بخار أفضل*

      بفضل تقنية SmartFlow، يتم تسخين لوح البخار إلى درجة حرارة مثالية، ليكون آمنًا على كل الأقمشة ولتفادي البقع الرطبة. يساعدك لوح البخار المسخّن في الضغط على القماش أثناء استخدام البخار بوضعية أفقية ويمنحك نتائج بخار أفضل بعد*.

      بخار تلقائي ومستمر لإزالة التجاعيد بسهولة

      بخار تلقائي ومستمر لإزالة التجاعيد بسهولة

      توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر وتلقائي لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

      ملحق الفرشاة للأقمشة الأكثر سماكة

      ملحق الفرشاة للأقمشة الأكثر سماكة

      يساعد ملحق الفرشاة على فتح ألياف النسيج ويسمح بتغلغل البخار بشكل أفضل. يعتبر الملحق جيدًا بشكل خاص للملابس الأكثر سماكة مثل السترات والمعاطف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أيضًا في إزالة الأوساخ والوبر.

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.

      لا حاجة للوح كيّ

      لا حاجة للوح كيّ

      من خلال استخدام قدر بخاري للملابس على الملابس المعلّقة، ما من حاجة إلى لوح كيّ، ويمكن إزالة التجاعيد بطريقة سهلة ومن دون عناء.

      تصميم صغير لسهولة الاستخدام والتخزين والتنقل

      تصميم صغير لسهولة الاستخدام والتخزين والتنقل

      يتميّز القدر البخاري للملابس الذي يُحمل باليد بتصميم مريح، ليكون خفيف الوزن وصغير الحجم ومريحًا أثناء الاستخدام. ما عليك سوى الضغط على المشغّل ومشاهدة التجاعيد وهي تختفي.

      خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

      خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

      يمكن فك خزان المياه لإعادة تعبئته بمياه الحنفية بسهولة.

      سلك بطول 2,5 م لإمكانية وصول أبعد

      سلك بطول 2,5 م لإمكانية وصول أبعد

      لإمكانية وصول أبعد

      بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

      بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

      يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        ما يصل إلى 22  غ/د
        الطاقة
        1200  واط
        جاهز للاستخدام
        <1  دقيقة
        فولتية
        220-240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        سعة خزان الماء
        70  مل
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        جاهز للاستخدام
        مؤشر الضوء
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم

      • الملحقات المضمّنة

        فرشاة
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        38 x‏ 12,8 x‏ 15  سم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند

            • مقارنة بـ Steam&Go GC310 وGC320من Philips؛ من دون اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow.
            • تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة دقيقة واحدة.