GC4330/02
قوة فائقة بدقة
أداة كي بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل عالي جداً (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية طويلة، وميزات أمان فريدة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.
تقوم وظيفة إيقاف التشغيل الإلكتروني بإيقاف تشغيل أداة الكي تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند انقلابها.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 ملل، ما يتيح لك كيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!
تجمع فتحة البخار الفريدة هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.
نظام تلقائي مضاد للترسبات الكلسية.
يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
انزلاق ناعم
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
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