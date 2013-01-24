الطاقة مع الدقة

للحصول على كيّ أسهل وأكثر نعومة، يجب الحصول على مزيج من الانزلاق والبخار الفائق القوة. توفر لك مكواة البخار GC4410/02 من Philips هذه المزودة بقاعدة المكواة SteamGlide الميزات الأفضل من هذا المزيج! إكتشف كلّ المميزات