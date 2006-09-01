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    Azur مكواة بالبخار

    GC4410/02

    الطاقة مع الدقة

    للحصول على كيّ أسهل وأكثر نعومة، يجب الحصول على مزيج من الانزلاق والبخار الفائق القوة. توفر لك مكواة البخار GC4410/02 من Philips هذه المزودة بقاعدة المكواة SteamGlide الميزات الأفضل من هذا المزيج!

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    Azur مكواة بالبخار

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    الطاقة مع الدقة

    بخار فائق، مكواة بانزلاق فائق

    • قوة بخار تبلغ 40غ/دقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 130 غ
    • قاعدة مكواة Steamglide Plus
    • 2400 واط
    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

    2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

    2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!

    تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

    تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

    تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1.55  kg
      أبعاد المنتج
      30,3 x‏ 12 x‏ 15,2  cm
      الفولتية
      220 - 240  V

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      سعة خزان الماء
      350  ml
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      3  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      40  g/min
      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      الطاقة
      2400  W
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      130  g
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم
      فتحة البخار
      نعم

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