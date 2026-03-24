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Azur Performer Plus مكواة بخارية
تم إيقافه
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GC4516/46
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Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4516/46 - English (US)
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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