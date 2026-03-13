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Azur Ionic مكواة بالبخار
تم إيقافه
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GC4630/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة!
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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