GC502/36
أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
تم تصميم القدر البخاري للملابس DailyTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بفعالية عن ملابسك الدقيقة والملابس التي يصعب كيّها. ما عليك سوى تعليق ملابسك على العلاّقة المضمنة لإعادة الرونق إليها باستخدام قوة البخارإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.
خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لعملية كيّ بالبخار لمدة 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.
إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.
يتميّز رأس القدر البخاري السهل الاستخدام والمميز بقاعدة بخار حجم XL تساعدك في الحصول على النتائج المرجوّة بسرعة.
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
يقتل البخار الساخن ما يصل إلى 99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.
يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.
التحكم بالترسبات الكلسية
الملحقات
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
الاستدامة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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