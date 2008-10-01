GC6420/27
ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط. يتغلغل البخار المضغوط بعمق في الأقمشة، مما يجعل الكي سريعًا وسهلاً، حتى مع الأقمشة الصعبة.
يسهّل التصميم المريح للمكواة عملية الكي المريحة من خلال تقليل الضغط على المعصم. يضمن المقبـض المائل للأعلى وضعية طبيعية تقلل الإجهاد أثناء الكي. كما يمنع تصميم المكواة الحركات المتكررة الناتجة عن وضع المكواة على مؤخرتها. المكواة خفيفة الوزن (1,2 كجم) لتجربة كي سهلة ومريحة.
سهولة الإعداد والتخزين
تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.
كلما ازدادت كمية البخار، أصبحت عملية الكيّ أسرع. فبفضل التقنية الفريدة التي تتميّز بها المكواة المولّدة للبخار من Philips، يتم توليد بخار قوي يسهّل عملية الكيّ ويحسّنها ويسرّعها.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
انزلاق ناعم
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
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