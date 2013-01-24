مكواة صحية وخفيفة بوزن 1.2كغ

يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها. إن المكواة خفيفة الوزن (1.2كغ) لكي تحصل على تجربة كيّ سهلة ومريحة.