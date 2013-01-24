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6400 series

نظام الكيّ المضغوط

GC6420
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
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    6400 series نظام الكيّ المضغوط

    GC6420
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6400 series نظام الكيّ المضغوط

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط. إكتشف كلّ المميزات

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6400 series نظام الكيّ المضغوط

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة مولدة للبخار

      ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

      نظام كيّ فعال وصغير

      • 90 غ
      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      ضاعف سرعة الكيّ بواسطة البخار المضغوط. يخترق البخار المضغوط الأقمشة بعمق، ليسهّل عملية الكي ويسرّعها، حتى على أصعب الأقمشة.

      مكواة صحية وخفيفة بوزن 1.2كغ

      مكواة صحية وخفيفة بوزن 1.2كغ

      يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها. إن المكواة خفيفة الوزن (1.2كغ) لكي تحصل على تجربة كيّ سهلة ومريحة.

      سرعة في الإعداد والتخزين

      سرعة في الإعداد والتخزين

      سرعة في الإعداد والتخزين

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      انزلاق ناعم، سطح كي متين من فولاذ لا يصدأ

      انزلاق ناعم، سطح كي متين من فولاذ لا يصدأ

      بخار متواصل يصل إلى 90 غ/دقيقة

      كلما ازدادت كمية البخار، أصبحت عملية الكيّ أسرع. فبفضل التقنية الفريدة التي تتميّز بها المكواة المولّدة للبخار من Philips، يتم توليد بخار قوي يسهّل عملية الكيّ ويحسّنها ويسرّعها.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        سعة خزان الماء
        800 ml
        إدارة الترسبات الكلسية
        Easy Rinse
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        مكواة بتصميم مريح
        Ergonomically designed iron for comfortable ironing
        استخدام آمن
        Overheat safety stop
        طول الخرطوم
        1.7 m
        طول سلك الطاقة
        1,9 m

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        319 x 199 x 166
        التردد
        50-60
        استطاعة المكواة بالواط
        800
        الفولتية
        220 - 240
        وقت بدء التشغيل
        6
        استطاعة المرجل بالواط
        1370
        سهلة الإعداد والتخزين
        • Compact design
        • Easy cord and hose storage
        وزن المنتج
        5.25
        وصول إلى مناطق صعبة
        • Button groove
        • Steam tip
        التحكم
        Temperature ready light

      • إزالة التجاعيد

        بخار مضغوط
        Up to 4 bar
        بخار مستمر
        Up to 90 gr/min
        بخار عمودي
        Continuous vertical steam
        قاعدة المكواة
        Optimal vent pattern

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        Non-stick soleplate

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