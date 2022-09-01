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  • حضّر مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية في غضون 30 دقيقة حضّر مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية في غضون 30 دقيقة حضّر مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية في غضون 30 دقيقة
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    جهاز الطهو المتكامل من Philips جهاز طهو الطعام بالضغط المتكامل

    HD2151/56

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    حضّر مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية في غضون 30 دقيقة

    حضّر الوجبات في المنزل بدون عناء بفضل جهاز الطهو بالضغط المتكامل الذي نقدّمه. مذاق رائع بأقل مجهود.

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    جهاز الطهو المتكامل من Philips جهاز طهو الطعام بالضغط المتكامل

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    حضّر مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية في غضون 30 دقيقة

    استمتع بتحضير الوجبات في المنزل بسرعة تامة بفضل نظام التحكّم بالمذاق.

    • HD2151/56
    • تقنية تحرير الضغط السريع
    • نظام التحكّم بالمذاق
    • برامج طهو معدّة مسبقًا
    • توجيه مفصّل
    تقنية تحرير الضغط السريع

    تقنية تحرير الضغط السريع

    تحرّر تقنية تحرير الضغط السريع الضغط تلقائيًا في غضون 7 دقائق فقط، أي أسرع بنسبة 50% من طهو الطعام على سطح الفرن.*

    نظام التحكّم بالمذاق

    نظام التحكّم بالمذاق

    يمكنك الحصول على نتائج طعام ألذّ مع نظام التحكّم بالمذاق، فيؤدي التحكّم الدقيق بدرجة الحرارة والضغط إلى زيادة طراوة اللحم بنسبة 22%** وغناه بالعصارة بنسبة 42%.**

    برامج طهو معدّة مسبقًا

    برامج طهو معدّة مسبقًا

    بدءًا من الطهو بالضغط وصولاً إلى الطهو البطيء والقلي السطحي والطهو بالبخار، استمتع بأكثر من 35 خيارًا للقوائم المعدّة مسبقًا بلمسة زر.

    توجيه مفصّل لتشغيل سهل

    توجيه مفصّل لتشغيل سهل

    تجعل واجهة المستخدم السهلة الاستخدام مع التوجيه المفصّل عملية الطهو بدون مجهود.

    تطبيق HomeID لدعم الوجبات اليومية

    تطبيق HomeID لدعم الوجبات اليومية

    يوفّر تطبيق HomeID المخصص الذي نقدّمه وصفات ملهمة لتحضير الوجبات من عدد هائل من الوصفات اليومية.***

    18 نظامًا للحماية

    18 نظامًا للحماية

    مزوّد بـ 18 نظامًا لحماية السلامة من أجل الطهو براحة بال.

    قفل الأطفال

    قفل الأطفال

    يسمح لك نظام قفل الأطفال المضمّن بتحضير الوجبات أثناء تواجد أفراد عائلتك بجانبك

    إضافة المكونات أثناء الطهو

    إضافة المكونات أثناء الطهو

    سواء أكنت تريد إضافة المزيد من المكونات أم أدركت أن بعض المكونات ناقص من وصفتك، ما عليك سوى الضغط على زر إضافة المكونات أثناء الطهو في أي وقت لإضافتها وتحريكها بسهولة.

    الصلصة السميكة لقوام ومذاق أروع

    الصلصة السميكة لقوام ومذاق أروع

    اضغط على زر الصلصة السميكة بعد تحرير الضغط، وستؤدي وظيفة الغلي بقوة عالية إلى جعل أطباقك أسمك وأغنى وإلى الحفاظ على مذاقها.

    تخزّن مفضّلاتي ما يصل إلى 3 برامج طهو مخصصة

    تخزّن مفضّلاتي ما يصل إلى 3 برامج طهو مخصصة

    يمكنك طهو أطباقك المفضّلة بلمسة واحدة مع مفضّلاتي، ما عليك سوى تخزين ما يصل إلى 3 برامج طهو مخصصة والضغط على الاختصار للتشغيل.

    تحرير الضغط التلقائي

    تحرير الضغط التلقائي

    يتم تحرير الضغط تلقائيًا بعد انتهاء الطهو، لذا لا داعي لتحرير الضغط يدويًا أو انتظار انخفاضه بشكل طبيعي أثناء تبريد جهاز طهو الطعام.

    أوقات الطهو ومستويات ضغط الطهو القابلة للضبط

    أوقات الطهو ومستويات ضغط الطهو القابلة للضبط

    استمتع بمجموعة متنوعة من أوقات الطهو ومستويات الضغط التي تناسب أي طبق تحضّره.

    مؤقت الإعداد المسبق ووظيفة الحفاظ على السخونة

    مؤقت الإعداد المسبق ووظيفة الحفاظ على السخونة

    مع مؤقت الإعداد المسبق السهل البرمجة لمدة 24 ساعة ووظيفة الحفاظ على السخونة التلقائي لمدة 12 ساعة، سيتم تسخين وجباتك بشكل مثالي وستكون جاهزة ليتم تناولها دائمًا متى أردت.

    حائز جائزة تصميم المنتج iF

    حائز جائزة تصميم المنتج iF

    إنها إحدى جوائز التصميم الأرقى في العالم، يشير ختم iF إلى التصميم الجيد للمستهلكين ومجتمع التصميم ويتناسب الحجم الصغير مع المطابخ العصرية، كما توفّر المساحة المخصصة لواجهة المستخدم المزيد من الراحة أثناء عملية الطهو.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مضمنة
      • كوب قياس، ملعقة 2 في 1
      • رف الطهو بالبخار

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.2  m
      الطاقة
      910-1090  W
      الفولتية
      220-240  V
      السعة
      5  L
      التردد
      50-60  Hz
      سعة الوعاء الداخلي
      5 لترات

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎462 × 352 × 317  mm
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎385 x 285 x 262  mm
      وزن المنتج
      6.2  kg

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • تقنية تحرير الضغط السريع
      • نظام التحكّم بالمذاق
      • واجهة مستخدم موجّهة
      • مفضّلاتي
      • المحافظة على السخونة
      • إعادة التسخين
      • شاشة لمس رقمية
      • 18 نظامًا لحماية السلامة
      • قفل الأطفال

    • ضمان

      ضمان عالمي مدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بنسبة 90% على الأقل

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    الجوائز

    الآراء

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    • *طهو اللحم في غضون 30 دقيقة، بدءًا من الإحماء ووصولاً إلى تحرير كل الضغط، مقارنة بـ 60 دقيقة باستخدام جهاز طهو الطعام على سطح الفرن
    • ** اختبار قوة القص وارنر براتزلر (WBSF) وخسارة الرطوبة في اللحم والدجاج، مقارنةً بجهاز طهو الطعام المتكامل من السلسلة 3000 من Philips وطهو الطعام على سطح الفرن
    • ***لا ينطبق إلا على الأسواق التي يتوفّر فيها تطبيق HomeID
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