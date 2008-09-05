اكتشف النكهات الغنية

تتميز الشوّاية المسطّحة القوية هذه من Philips بصحن ذي درجة حرارة عالية لحفظ نكهة العصير. كما أنها تسخن بسرعة وتأتي مع صحن شديد السماكة يبقى ساخنًا في كافة الأحوال، فيما يضمن السطح المضلع والناعم طهو العديد من المأكولات اللذيذة.