HD4419/20
اكتشف النكهات الغنية
تتميز الشوّاية المسطّحة القوية هذه من Philips بصحن ذي درجة حرارة عالية لحفظ نكهة العصير. كما أنها تسخن بسرعة وتأتي مع صحن شديد السماكة يبقى ساخنًا في كافة الأحوال، فيما يضمن السطح المضلع والناعم طهو العديد من المأكولات اللذيذة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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يعمل صحن الشواء الكهربائي ذو درجة الحرارة العالية من Philips على حفظ الخواص والنكهة في الطعام. هذا لأنه عندما يلامس الطعام سطح الشوّاية، يبدأ بالنضوج ويأخذ لونًا بنيًا، فيشكل قشرة لذيذة تحتفظ بداخلها بالطعم اللذيذ والنكهة الطيّبة.
يمنحك صحن الشواء المتعدد الاستعمالات خيار الطهو إما مع سطح شواء مضلّع أو ناعم، حتى تتمكّن من الاستمتاع بطعامك كما تحب. إن المنطقة الناعمة مناسبة للقلي السريع ولشواء قطع صغيرة من الطعام. وتخلّف الأسطح المضلَّعة نكهة لا تقاوم وكأن الطعام مشوي على النار.
يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة.
سهلة التخزين عموديًا؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.
ملعقة مسطحة لقلب الطعام وتحريكه وإزالته.
قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق تسهّل التنظيف.
يتم تصريف الشحوم الزائدة إلى الصينية القابلة للفك.
تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.
يمنع سطح الشواء غير اللاصق جزيئات الطعام من الالتصاق.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
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