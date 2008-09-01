HD4681/55
مياه نقية، غلاية أنظف
ألن يكون من الرائع أن تتمكن من غلي المياه في ثوانٍ معدودة وتنظيف الغلاية بسهولة؟ تتيح لك أداة التسخين المسطحة إمكانية غلي المياه بسرعة مع إمكانية تنظيفها بسهولة. كما يوفر المرشح المضاد للكلس والقابل للغسل مياه نقية لتضمن بالتالي تحضير مشروبات أكثر نقاءً.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة
مؤشر مستوى المياه سهل القراءة للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أو اليد اليمنى.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
يضيء المؤشر الدليلي حول مفتاح التحكم بدرجات الحرارة للإشارة بوضوح إلى أنه تم تشغيل الغلاية.
يرن الجرس عندما تصل المياه إلى نقطة الغليان.
المواصفات التقنية
التصميم
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
اللون الخارجي
الخدمة
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