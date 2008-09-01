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  • مياه نقية، غلاية أنظف مياه نقية، غلاية أنظف مياه نقية، غلاية أنظف

    الغلاية

    HD4681/55

    مياه نقية، غلاية أنظف

    ألن يكون من الرائع أن تتمكن من غلي المياه في ثوانٍ معدودة وتنظيف الغلاية بسهولة؟ تتيح لك أداة التسخين المسطحة إمكانية غلي المياه بسرعة مع إمكانية تنظيفها بسهولة. كما يوفر المرشح المضاد للكلس والقابل للغسل مياه نقية لتضمن بالتالي تحضير مشروبات أكثر نقاءً.

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    الغلاية

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    مياه نقية، غلاية أنظف

    غلاية قوية وأداة تسخين سهلة التنظيف

    • قوة 2400 واط وسعة 1.7 لتر
    • مؤشر مستوى الماء
    • بلاستيك
    • غطاء بمفصلة
    لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

    يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

    مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

    مؤشر مستوى الماء سهل القراءة

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أو اليد اليمنى.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

    مؤشر دليلي يضيء عند تشغيل الغلاية

    مؤشر دليلي يضيء عند تشغيل الغلاية

    يضيء المؤشر الدليلي حول مفتاح التحكم بدرجات الحرارة للإشارة بوضوح إلى أنه تم تشغيل الغلاية.

    يرن الجرس عندما تصبح المياه جاهزة

    يرن الجرس عندما تصل المياه إلى نقطة الغليان.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2000-2400  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      السعة
      1.7  l
      التردد
      50/60  Hz

    • التصميم

      اللون
      أبيض وبرتقالي

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      21.3x17.6x30  mm

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • قاعدة تدور 360 درجة
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • حماية من الغليان حتى الجفاف
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • أداة تسخين مسطّحة
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • مقبض مريح
      • ملء عبر الغطاء والقمع
      • غطاء واسع مفتوح

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك PP

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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