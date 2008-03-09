المقلاة العميقة الواسعة
احصل على طعام مقلي ومقرمش بسهولة
ستحصل بسرعة على نتائج رائعة عند استعمال المقلاة العميقة من Philips بقوة 1900 واط . وهي سهلة التنظيف بفضل غطائها القابل للفك وللغسل في غسالة الصحون وسلة القلي، وتتوفر فيها فتحة لسكب الزيت النظيف.
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على طعام مقلي ومقرمش بسهولة سهلة الاستخدام والتنظيف فتحة سكب مدمجة للحصول على سكب نظيف للزيت
تسهّل عملية سكب الزيت بشكل نظيف لإزالة الزيت بسهولة.
تخزين السلك
يحافظ مخزن سلك الطاقة على نظافة أسطح المطبخ وترتيبها.
سلة القلي والغطاء القابل للفك قابلان للتنظيف في آلة غسل الصحون
يبقى الجانب الخارجي من المقلاة بارداً وآمناً للمس
تحرير الغطاء التلقائي بواسطة لمسة زر
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مواصفات التصميم
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
300 x 255 x 380
mm اللون (الألوان)
أبيض مع أخضر فاتح المواد
بلاستيك (PP) وزن الجهاز المنزلي
2.8
kg
المواصفات التقنية
الفولتية
220-240
V الطاقة
1900
W طول سلك الطاقة
1
m التردد
50/60
Hz السعة
1000
g محتوى الزيت
2
l
المواصفات العامّة
أقدام مقاومة للانزلاق
نعم ضوء تشغيل الطاقة
نعم منظم حراري قابل للضبط
150-190
°C مقابض
نعم
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