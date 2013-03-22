HD7447/00
قهوة لذيذة ببساطة
استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips. وبفضل جهاز توزيع النكهة، استمتع بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
يمكن لآلة تحضير القهوة هذه تخمير كوبَين إلى 10 أكواب (بحجم كبير) / 15 كوبًا (بحجم صغير) من القهوة، أي 1,2 لتر كحد أقصى. إلا أنها تتميّز بتصميم صغير ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة في المطبخ.
يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.
توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.
املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
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الاستدامة
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